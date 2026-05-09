برلماني: زيارة الرئيس السيسي للإمارات وعُمان تؤكد قوة التلاحم العربي

أكد النائب مجدي الحسيني عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كل من الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان في هذا التوقيت تحمل رسائل سياسية واستراتيجية مهمة، تعكس متانة وقوة العلاقات المصرية العربية، وتؤكد وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.

دعم مصري لأمن الخليج

وقال الحسيني، إن التحركات المصرية بقيادة الرئيس السيسي تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز التنسيق والتشاور المستمر مع الأشقاء العرب، خاصة أن العلاقات بين مصر ودول الخليج تقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصير المشترك والتعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الزيارات المتبادلة بين القيادة المصرية وقادة الدول العربية تكشف للعالم حجم الترابط الحقيقي بين الأشقاء العرب، وتؤكد أن محاولات جماعة الإخوان الإرهابية لبث الفتنة والوقيعة بين الدول العربية باءت بالفشل، بعدما انكشفت أكاذيبهم وحملات التحريض الممنهجة التي تستهدف استقرار المنطقة ووحدة شعوبها.

تنسيق عربي مشترك

وأوضح الحسيني، أن مصر والإمارات وسلطنة عمان تربطهم علاقات تاريخية قوية، وأن التنسيق العربي المشترك أصبح ضرورة ملحة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات تتطلب موقفًا عربيًا موحدًا قائمًا على التعاون والحفاظ على الأمن القومي العربي.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تتحرك بثبات وحكمة بقيادة الرئيس السيسي، من أجل ترسيخ الاستقرار ودعم مسارات التنمية وتعزيز الشراكات العربية، بما يحقق مصالح الشعوب العربية ويحافظ على أمن واستقرار المنطقة