الإمارات تتسلم أول دفعة رقائق ذكاء اصطناعي أمريكية متقدمة

أفاد سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، بأن بلاده تسلمت بالفعل أول دفعة من رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية المتقدمة، في خطوة تعكس تسارع الشراكة التقنية بين أبوظبي و واشنطن في قطاع يُعد من الأكثر حساسية واستراتيجية عالمياً.

وقال العتيبة، خلال مشاركته في معرض “SCSP AI+” بواشنطن، إن الإمارات “ملتزمة بالكامل بالتكنولوجيا الأمريكية”، مؤكداً أن أبوظبي لا تتجه لتنويع شراكاتها بعيداً عن الولايات المتحدة، بل تعمل على توسيع استثماراتها في هذا المسار.

وأوضح أن مشروع المجمع الإماراتي–الأمريكي للذكاء الاصطناعي بقدرة 5 جيجاواط دخل مرحلة التنفيذ، بعد وضع حجر الأساس له خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الإمارات قبل عام، مشيراً إلى أن أول 200 ميجاواط من المشروع ستدخل الخدمة قريباً.

وأضاف أن الولايات المتحدة وافقت خلال نوفمبر الماضي على تصدير آلاف الرقائق الإلكترونية المتطورة لدعم المشروع، مؤكداً وصول الدفعة الأولى إلى الإمارات، فيما يجري التحضير لتسليم دفعات إضافية خلال الفترة المقبلة.

وأشار العتيبة، إلى أن الإمارات استثمرت نحو تريليون دولار داخل الولايات المتحدة، مع التزام بضخ 1.4 تريليون دولار إضافية خلال العقد المقبل، لافتاً إلى توقيع أكثر من 30 اتفاقية بين البلدين خلال العام الماضي فقط، شملت الذكاء الاصطناعي والطاقة والتصنيع والبنية التحتية التقنية.

وأكد أن أبوظبي تسعى لأن تصبح مركزاً عالمياً لنشر التكنولوجيا الأمريكية “بشكل مسؤول وآمن”، موضحاً أن البنية التحتية التي يجري تطويرها في الإمارات قادرة على خدمة نحو نصف سكان العالم انطلاقاً من الدولة.