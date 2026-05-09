حفاوة استقبال كبيرة.. أحمد موسى: الرئيس السيسي اصطحب ماكرون في جولة بشوارع الإسكندرية

علق الإعلامي أحمد موسى، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمقر الجديد لجامعة سنجور بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" زيارة الرئيس ماكرون الى مصر في غاية الأهمية وعقد جلسة مباحثات موسعة مع الرئيس السيسي في جامعة سنجور".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :"الرئيس السيسي قام بجولة مع الرئيس ماكرون في شوارع الإسكندرية وهناك حفاوة استقبال كبيرة للرئيس الفرنسي ماكرون".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"الرئيس السيسي وماكرون قاما بجولة في قلعة قايتباي في الإسكندرية,, والرئيس السيسي يقيم حفل عشاء للرئيس الفرنسي".