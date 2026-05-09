عامل إنجازات .. أحمد موسى: الفريق كامل الوزير معندوش النص نص ويحب الشغل يبقى 100 %

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الفريق كامل الوزير وزير النقل يعمل بجد واجتهاد لمتابعة كافة مشروعات النقل .



وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كامل الوزير بيشتغل 30 ساعة في الـ 24 ساعة وده راجل عمل لمصر إنجازات هائلة وكل الدنيا بتشهد له لإنه شغال".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الفريق كامل الوزير معندوش النص نص ويحب الشغل بتاعه يبقى 100 % ومفيش مشروع ميعرفوش" .

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" كامل الوزير بينزل في كافة محافظات الجمهورية لمتابعة المشروعات في عز البرد والحر".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" كامل الوزير في سوهاج وعنده افتتاحات بكره في سوهاج وأنا أعرف يعني إيه محور يفتتح عندي في الصعيد ".



