كامل الوزير: توطين صناعة النقل يوفر 1.7 مليار يورو ويعزز التصنيع المحلي

أكد كامل الوزير وزير النقل أن الدولة تمضي بقوة في توطين صناعة وسائل النقل ومكوناتها محليًا، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الصناعية الكبرى التي تستهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.

وأوضح “كامل” خلال كلمته التي ألقاها، بأحتفالية عيد العمال، بحضور الرئيس السيسي، أن إنشاء المجمع الصناعي لشركة ألستوم بمدينة برج العرب لإنتاج أنظمة الإشارات والوحدات المتحركة سيسهم في تلبية احتياجات الخط السادس لمترو الأنفاق، بما يوفر نحو 1.7 مليار يورو من العملة الأجنبية، إلى جانب دعم فرص التصدير للخارج بعد الانتهاء من تغطية احتياجات المشروعات القومية المصرية.

وأضاف وزير النقل أن مصنع “ترانس بريك” بالإسكندرية لإنتاج لقم فرامل قطارات السكك الحديدية بطاقة تصل إلى 160 ألف لقمة سنويًا، سيوفر نحو 6.3 مليون يورو سنويًا من النقد الأجنبي.

وأشار كذلك إلى أن الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية “نيرك” تستهدف إنتاج نحو 150 عربة مترو و100 عربة سكة حديد سنويًا، بما يعزز قدرات مصر الصناعية في هذا القطاع الحيوي، ويدعم استراتيجية الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير معدات النقل والسكك الحديدية.