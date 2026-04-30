قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نهى عابدين: طفولتي مكانتش سعيدة.. ووفاة والدي بدري غيرت حياتي
حالة ذعر في الغربية بعد ظهور أفعى كوبرا ضخمة .. وتحرك عاجل للحماية المدنية
تقديرا لجهودهم.. الرئيس السيسي يكرم عددا من العاملين في مختلف القطاعات
حرارة الصيف تضرب بقوة.. تحذيرات طبية عاجلة لتفادي الإجهاد الحراري وضربة الشمس
استشهاد 3 فلسطينيين إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة
بعد ساعات من التداول | الذهب يرتفع 20 جنيها .. اعرف الجرام وصل كام
العد التنازلي بدأ .. وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بتحرك عسكري ضد إيران
حقيقة وفاة فيروز | مصدر مقرّب : ناس مضللة وعاوزين نسب مشاهدة
ضحية طبيب التخدير بمستشفى شهير : شل مقاومتي ليتحسس جسدي
شاهد بالصور.. تكريم الرئيس السيسي للقيادات النقابية والمتميزين في عيدهم
4500 جنيه لكل فرد بالبطاقة| تفاصيل منحة الرئيس السيسي الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة
في محطة قطار الجيزة بس | قرار عاجل بـ السكة الحديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كامل الوزير: توطين صناعة النقل يوفر 1.7 مليار يورو ويعزز التصنيع المحلي

وزير النقل:
وزير النقل:
رحمة سمير

أكد كامل الوزير وزير النقل أن الدولة تمضي بقوة في توطين صناعة وسائل النقل ومكوناتها محليًا، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الصناعية الكبرى التي تستهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.

وأوضح “كامل” خلال كلمته التي ألقاها، بأحتفالية عيد العمال، بحضور الرئيس السيسي، أن إنشاء المجمع الصناعي لشركة ألستوم بمدينة برج العرب لإنتاج أنظمة الإشارات والوحدات المتحركة سيسهم في تلبية احتياجات الخط السادس لمترو الأنفاق، بما يوفر نحو 1.7 مليار يورو من العملة الأجنبية، إلى جانب دعم فرص التصدير للخارج بعد الانتهاء من تغطية احتياجات المشروعات القومية المصرية.

وأضاف وزير النقل أن مصنع “ترانس بريك” بالإسكندرية لإنتاج لقم فرامل قطارات السكك الحديدية بطاقة تصل إلى 160 ألف لقمة سنويًا، سيوفر نحو 6.3 مليون يورو سنويًا من النقد الأجنبي.

وأشار كذلك إلى أن الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية “نيرك” تستهدف إنتاج نحو 150 عربة مترو و100 عربة سكة حديد سنويًا، بما يعزز قدرات مصر الصناعية في هذا القطاع الحيوي، ويدعم استراتيجية الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير معدات النقل والسكك الحديدية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

1500 جنيه لكل واحد .. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها.. زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. رابط فوري

فرصة حقيقية لمحدودي الدخل.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

قرار رسمي من «المالية» .. صرف مرتبات شهر مايو في هذا الموعد

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

نصائح فعالة للولدين للتعامل مع أطفال اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟
كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟
كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟

فوائد مذهلة لمسحوق الكاكاو .. 9 أسباب تجعله إضافة صحية لنظامك الغذائي

فوائد صحية لمسحوق الكاكاو
فوائد صحية لمسحوق الكاكاو
فوائد صحية لمسحوق الكاكاو

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

الطعمية
الطعمية
الطعمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد