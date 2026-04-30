الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

قارة تنقسم .. كيف تعيد أفريقيا رسم خريطة الأرض؟

أمينة الدسوقي

تشهد القارة الأفريقية واحدة من أبطأ وأعمق التحولات الجيولوجية في تاريخ الكوكب، حيث تتشكل ملامح انقسام تدريجي قد يقود مستقبلاً إلى ولادة محيط جديد لكن ما تكشفه الدراسات الحديثة يتجاوز الفرضيات التقليدية، ليقدم صورة أكثر تعقيداً عن كيفية تشقق القارات وتطورها.

تحولات غير متوقعة في باطن الأرض

لطالما اعتقد العلماء أن التصدع القاري عملية منتظمة تبدأ بتمدد القشرة الأرضية ثم ضعفها وصولاً إلى الانفصال غير أن الأبحاث الحديثة تشير إلى سيناريو أكثر اضطرابا فبينما تتمدد بعض المناطق ببطء شديد، تتحول أخرى إلى كتل صلبة تقاوم الانقسام، ما يعيد النظر في النماذج الجيولوجية السائدة.

شرق أفريقيا مختبر طبيعي لانقسام القارات

في منطقة نائية بشرق أفريقيا، تتقاطع ثلاث صفائح تكتونية تتباعد تدريجياً عن بعضها، مدفوعة بتيارات صاعدة من أعماق الأرض تُعرف بـ"أعمدة الوشاح" هذه الظاهرة تخلق ما يشبه "انفصالاً قارياً بطيئاً"، حيث تتحرك القشرة الأرضية بمعدلات ضئيلة لا تتجاوز 15 مليمتراً سنوياً في بعض المناطق.

مفارقة جيولوجية مناطق ضعيفة تزداد صلابة

على عكس التوقعات، أظهرت بيانات حديثة أن بعض المناطق التي يُفترض أن تكون الأكثر هشاشة لا تنكسر، بل تقاوم قوى الشد بشكل لافت وتُظهر تقنيات متقدمة مثل أنظمة تحديد المواقع والمسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد أن النشاط التكتوني يلتف حول هذه الكتل الصلبة بدلاً من اختراقها، في سلوك يتحدى الفهم التقليدي.

"ذاكرة الأرض" تعيد تشكيل الحاضر

يرجح الباحثون أن لهذه الظاهرة جذوراً تعود إلى حدث حراري ضخم وقع قبل نحو 80 مليون سنة، أدى إلى تغيير التركيب الكيميائي للقشرة الأرضية فقد فقدت الصخور عناصر مثل الماء وثاني أكسيد الكربون، ما جعلها أكثر كثافة وصلابة، لتبقى حتى اليوم مقاومة للتشقق. هذه الفرضية تعزز فكرة أن للأرض "ذاكرة جيولوجية" تؤثر في شكلها الحالي.

التصدع ليس مسارا بسيطا

تكشف النتائج أن القشرة الأرضية لا تستجيب دائماً لقوانين التمدد البسيطة، بل تتأثر بعوامل داخلية معقدة مثل الحرارة والتركيب الكيميائي. وبدلاً من أن يحدث الانفصال وفق خطوط مستقيمة، ينحرف التصدع حول المناطق الأكثر صلابة، ما ينتج نمطاً غير متوقع من التشقق.

أبعاد اقتصادية وعلمية واعدة

لا تقتصر أهمية هذه الاكتشافات على فهم تاريخ الأرض، بل تمتد إلى تطبيقات عملية، منها تحديد مواقع الثروات المعدنية وموارد الطاقة. فالمناطق التي شهدت تصدعات قديمة قد تخفي في باطنها موارد طبيعية مهمة، ما يجعل دراستها ذات قيمة اقتصادية كبيرة.

أسئلة مفتوحة تحت أقدامنا

تفتح هذه النتائج الباب أمام تساؤلات أوسع حول طبيعة كوكب الأرض وقدرته على الاحتفاظ بآثار ماضيه وإذا كانت القشرة الأرضية قادرة على مقاومة التفكك بفضل تاريخها العميق، فكم من الظواهر الأخرى لا تزال تنتظر الاكتشاف في أعماقها؟

يبدو أن القارة الأفريقية لا تنقسم فحسب، بل تكتب فصلا جديدا في فهمنا لديناميكيات الأرض، حيث لا تسير الطبيعة دائماً وفق القواعد التي نرسمها لها.

