شرفوا كل العرب.. أيمن يونس يشيد بأداء المغرب أمام البرازيل

اشاد ايمن يونس نجم الزمالك السابق باداء منتخب المغرب امام منتخب البرازيل في دوري المجموعات بكاس العالم.

وكتب يونس من خلال حسابه الشخصي اكس :"فخورين بالمغرب ..بجد مشرفين كل العرب ..ايه الجمال و القوه و الذكاء و الشخصيه والثقه بالنفس والاداء المميز ده ...شكرا ليكم و شكرا لكل مسؤل عندك



واستهل المنتخب المغربي لكرة القدم مشواره في كأس العالم 2026 بتعادل إيجابي بهدف لمثله أمام نظيره البرازيلي، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على أرضية ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات.