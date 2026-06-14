أضا: منتخب المغرب أحرج البرازيل.. والخبرات تنسجم مع المستقبل

أشاد الإعلامي محمد طارق أضا بمنتخب المغرب، وبالأداء الكبير الذي قدمه أمام البرازيل في مستهل مشوار المنتخبين بكأس العالم، مؤكدًا أن خبرات "أسود الأطلس" انسجمت مع اللاعبين الشباب، ليظهر المنتخب المغربي بهذه القوة.

وقال محمد طارق أضا، خلال برنامج «تغطية كأس العالم» على قناة «صدى البلد»: "الأرقام بين منتخب المغرب والبرازيل متقاربة؛ فعندما نجد أن نسبة الاستحواذ 49% للمغرب مقابل 51% للبرازيل، فهذا أمر جيد جدًا.

كما أن المغرب سدد 14 محاولة على المرمى، مقابل 12 للبرازيل، وهو ما يعكس امتلاك المغرب شخصية قوية ورغبة واضحة في تحقيق الفوز".

وأضاف: "منتخب المغرب بنى نفسه خلال عامين، ثم بدأ يحصد ثمار عمله في العام الثالث، حيث كوّن منتخبًا قويًا في مونديال 2022، ثم واصل تحقيق النتائج مع منتخبات الشباب والأولمبي".

وتابع: "نجحوا في تكوين قاعدة من لاعبي الشباب والأولمبي لتدعيم المنتخب الأول، وحدث انسجام واضح بين العناصر، حيث يجتمع اللاعبون الصغار مع أصحاب الخبرات مثل حكيمي وبونو، ليصبح من أقل المنتخبات معدلًا للأعمار في البطولة".



وأشار: "الجميع قال إن محمد وهبي أحرج أنشيلوتي، الذي لم يمتلك الحلول، وحاول تطبيق أسلوبه مع ريال مدريد على المنتخب البرازيلي، وهو ما لم يكن مجديًا. جماهير الكرة البرازيلية غير راضية عن الأداء، ولو استمرت المباراة لفاز المغرب".



واختتم: "في الثلث الأخير من المباراة، تراجع المعدل البدني لمنتخب البرازيل، وسيطر محمد وهبي بتبديلاته، وكان الطرف الأفضل".