ميدو: المغرب غيّر العقلية العربية أمام الكبار.. والتعادل مع البرازيل لم يعد إنجازًا

أكد أحمد حسام ميدو أن أكثر ما يميّز منتخب المغرب حاليًا هو عقلية اللاعبين والجهاز الفني، مشيرًا إلى أن ردود أفعالهم بعد التعادل مع منتخب البرازيل تعكس ثقة كبيرة، وكأن التعادل أمر طبيعي وكان بالإمكان تحقيق الفوز.

ميدو

وقال ميدو عبر حسابه على منصة إكس إن ما يقدمه "أسود الأطلس" يجعله فخورًا بوجود منتخب عربي قادر على مقارعة كبار العالم بشجاعة، معتبرًا أن هذه العقلية التنافسية لم يشاهدها من قبل في أي منتخب عربي بتاريخ كأس العالم.

وكان قد أثار محمد وهبي المدير الفني لمنتخب المغرب القلق بشأن إصابة ياسين بونو حارس مرمى أسود الأطلس بعد سقوطه في مباراة البرازيل ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026.

وقال محمد وهبي في تصريحاته : الإصابة التي تعرض لها بونو ناتجة عن احتكاك مباشر في الكتف وأكد لي أنه بخير لكن يشعر ببعض الألم.

وأضاف: سيتم إجراء فحوصات طبية لتحديد موقفه ولكنه إستطاع إكمال مباراة البرازيل حتى النهاية وغدا سنعرف المزيد عن حالته.

وأوضح : في الوقت الحالي لا تبدو الأمور مقلقة أو خطيرة ونأمل أن يكون جاهزا للمباراة المقبلة ونحن نعلم إنه سيتعرض للمزيد من الاحتكاكات خلالها.

وكان ياسين بونو قد سقط على الأرض بعد احتكاك مع رافينيا نجم البرازيل في الدقيقة 84 من عمر المباراة.