قلق في المغرب بعد إصابة ياسين بونو أمام البرازيل

أثار محمد وهبي المدير الفني لمنتخب المغرب القلق بشأن إصابة ياسين بونو حارس مرمى أسود الأطلس بعد سقوطه في مباراة البرازيل ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026.

وقال محمد وهبي في تصريحاته : الإصابة التي تعرض لها بونو ناتجة عن احتكاك مباشر في الكتف وأكد لي أنه بخير لكن يشعر ببعض الألم.

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وأضاف: سيتم إجراء فحوصات طبية لتحديد موقفه ولكنه إستطاع إكمال مباراة البرازيل حتى النهاية وغدا سنعرف المزيد عن حالته.

وأوضح : في الوقت الحالي لا تبدو الأمور مقلقة أو خطيرة ونأمل أن يكون جاهزا للمباراة المقبلة ونحن نعلم إنه سيتعرض للمزيد من الاحتكاكات خلالها.

وكان ياسين بونو قد سقط على الأرض بعد احتكاك مع رافينيا نجم البرازيل في الدقيقة 84 من عمر المباراة.