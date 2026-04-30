وزير النقل: توطين صناعات الطرق والكباري وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن هناك تقدم ملحوظ في توطين صناعات الطرق والكباري، مشيرا إلى أنه تم الاعتماد على التصنيع المحلي لمكونات ومستلزمات تنفيذ مشروعات البنية التحتية.

وقال كامل الوزير، خلال كلمته التي ألقاها، بأحتفالية عيد العمال، بحضور الرئيس السيسي، أنه يتم تصنيع العلامات المرورية واللوحات الإرشادية داخل مصنع الهيئة العامة للطرق والكباري، إلى جانب إنتاج جميع أنواع البويات المرورية المستخدمة في تخطيط الطرق والكباري من خلال مصانع وطنية مصرية.

وتابع أن هناك إنتاج المستحلبات الأسفلتية بمصنع الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.

وأضاف أن المصانع الوطنية تتولى أيضًا إنتاج ركائز الكباري وفواصلها، فضلًا عن أنظمة العربات المتحركة المستخدمة في تنفيذ الكباري، بالإضافة إلى تصنيع مكونات نظم تسليح التربة، في خطوة تعزز من قدرات الصناعة المحلية وتدعم تنفيذ المشروعات القومية بكفاءة أعلى.