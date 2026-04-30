الإشراف العام
حوادث

ضحية طبيب التخدير بمستشفى شهير : شل مقاومتي ليتحسس جسدي

كتب محمد عبدالله :

أحال المحامي العام الأول لنيابة شمال القاهرة طبيب تخدير بأحد المستشفيات بمنطقة وسط البلد لاتهامه بهتك عرض مريضة إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليها. 

شهدت الضحية أمام جهات التحقيق بأنه إبان خضوعها لعملية جراحية استغل الطبيب المتهم - تخديرها - وقام بملامسة مواضع عفتها وتحسس جسدها ولم تكن قادرة على المقاومة لأنها تحت التخدير  وعزت قصده من ذلك هتك عرضها.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجنى عليها بالقوة وكان ذلك حال كونه من المتولين ملاحظتها - طبيب - تخدير بالمستشفى  - مستغلاً تواجده بالقرب من جسدها عقب تخديرها مستطيلاً بيده لمواضع عفتها - صدرها - كرها عنها.


عقوبة هتك العرض

ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

صورة أرشيفية

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

منحة عيد العمال

1500 جنيه لكل واحد .. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026

ارشيفية

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. رابط فوري

المجني عليها

أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها.. زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

وحدات سكنية

فرصة حقيقية لمحدودي الدخل.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

مرتبات

قرار رسمي من «المالية» .. صرف مرتبات شهر مايو في هذا الموعد

الطعمية

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

ترشيحاتنا

تفقد الصوامع

محافظ الدقهلية يشهد توريد القمح بصوامع ميت غمر بموسم الحصاد

البالون الطائر

1650سائحا يحلقون في سماء الأقصر فوق معابد ووديان الملوك

بالصور

نصائح فعالة للولدين للتعامل مع أطفال اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

فوائد مذهلة لمسحوق الكاكاو .. 9 أسباب تجعله إضافة صحية لنظامك الغذائي

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد