قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نهى عابدين: طفولتي مكانتش سعيدة.. ووفاة والدي بدري غيرت حياتي
حالة ذعر في الغربية بعد ظهور أفعى كوبرا ضخمة .. وتحرك عاجل للحماية المدنية
تقديرا لجهودهم.. الرئيس السيسي يكرم عددا من العاملين في مختلف القطاعات
حرارة الصيف تضرب بقوة.. تحذيرات طبية عاجلة لتفادي الإجهاد الحراري وضربة الشمس
استشهاد 3 فلسطينيين إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة
بعد ساعات من التداول | الذهب يرتفع 20 جنيها .. اعرف الجرام وصل كام
العد التنازلي بدأ .. وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بتحرك عسكري ضد إيران
حقيقة وفاة فيروز | مصدر مقرّب : ناس مضللة وعاوزين نسب مشاهدة
ضحية طبيب التخدير بمستشفى شهير : شل مقاومتي ليتحسس جسدي
شاهد بالصور.. تكريم الرئيس السيسي للقيادات النقابية والمتميزين في عيدهم
4500 جنيه لكل فرد بالبطاقة| تفاصيل منحة الرئيس السيسي الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة
في محطة قطار الجيزة بس | قرار عاجل بـ السكة الحديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

4500 جنيه لكل فرد بالبطاقة| تفاصيل منحة الرئيس السيسي الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة

منحة الرئيس السيسي
منحة الرئيس السيسي
عبد العزيز جمال

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي صرف منحة استثنائية جديدة للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه شهريًا، لمدة 3 أشهر متتالية تبدأ من مايو 2026 وحتى يوليو 2026، في خطوة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عن العمالة اليومية والموسمية المسجلة لدى وزارة العمل.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026

من المقرر أن يبدأ صرف منحة عيد العمال 2026 اعتبارًا من غدًا الجمعة 1 مايو 2026، بالتزامن مع احتفالات عيد العمال، على أن يستمر صرف المنحة شهريًا بقيمة 1500 جنيه خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الأخيرة.

وتأتي هذه المنحة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة لدعم العمالة غير المنتظمة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث تُعد هذه الفئة من أكثر الفئات احتياجًا للمساندة المباشرة.

أماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة

أتاحت الدولة عدة وسائل لصرف المنحة للمستفيدين، لضمان سهولة الوصول إلى الدعم دون تكدس أو معاناة، وتشمل أماكن الصرف:

  • مكاتب البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات.
  • المحافظ الإلكترونية عبر شركات الاتصالات.
  • منافذ الصرف المعتمدة والمخصصة لهذا الغرض.
  • البنوك المشاركة في منظومة صرف الدعم الحكومي.

ويتم صرف المنحة باستخدام بطاقة الرقم القومي للمستفيد، وفقًا للبيانات المسجلة لدى وزارة العمل.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

حددت وزارة العمل عددًا من الشروط الأساسية للحصول على المنحة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، وتشمل:

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
  • ألا يمتلك سجلًا تجاريًا أو نشاطًا اقتصاديًا ثابتًا.
  • ألا يكون لديه دخل شهري ثابت.
  • أن تكون المهنة مدونة في بطاقة الرقم القومي.
  • أن يكون مسجلًا في مديرية القوى العاملة.
  • أن يتراوح عمره بين 20 و60 عامًا.

هذه الشروط تأتي في إطار تنظيم قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وضمان عدالة توزيع المساعدات.

طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

وفرت وزارة العمل خدمة إلكترونية للاستعلام عن استحقاق المنحة بسهولة، من خلال الموقع الرسمي للوزارة، عبر الخطوات التالية:

  • الدخول إلى موقع وزارة العمل الرسمي وزارة العمل 
  • اختيار خدمات المواطنين
  • الضغط على العمالة غير المنتظمة
  • إدخال الرقم القومي
  • معرفة حالة الطلب فورًا

وتؤكد الوزارة ضرورة الاعتماد فقط على المنصات الرسمية، وعدم التعامل مع أي روابط أو جهات غير موثوقة تدّعي تسهيل الحصول على المنحة مقابل مبالغ مالية.

قرارات رئاسية جديدة لدعم العمال

وخلال احتفالية عيد العمال، أعلن الرئيس السيسي عن عدة قرارات جديدة لدعم العمالة غير المنتظمة، من أبرزها:

  • إعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة من رسوم شهادات قياس المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، بهدف دمجهم في القطاع الرسمي.
  • زيادة تعويض الوفاة في حوادث العمل من 200 ألف إلى 300 ألف جنيه.
  • زيادة قيمة تعويض العجز الكلي أو الجزئي بحسب نسبة العجز.
  • إطلاق منصة سوق العمل لزيادة معدلات التشغيل داخليًا وخارجيًا.
  • تشكيل لجان دائمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.

وتعكس هذه القرارات توجه الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتعزيز حقوق العمال، ودمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي.

دعم مباشر للفئات الأكثر احتياجًا

تُعد منحة العمالة غير المنتظمة واحدة من أهم أدوات الدعم النقدي المباشر التي تقدمها الحكومة، إذ تمنح العمالة اليومية والموسمية فرصة لمواجهة الأعباء المعيشية، خاصة في المناسبات المهمة مثل عيد العمال وشهر رمضان والأعياد الرسمية.

ومع بدء صرف منحة 1500 جنيه غدًا، ينتظر آلاف المستفيدين الحصول على هذا الدعم الذي يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة العمالة غير المنتظمة وتوفير مظلة أمان اقتصادي واجتماعي لها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

