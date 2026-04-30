بعد ساعات من التداول | الذهب يرتفع 20 جنيها .. اعرف الجرام وصل كام

ارتفع سعر الذهب بعد ساعات من بدء تعاملات مساء اليوم الخميس 30-4-2026؛ بعد هبوط استمر ليومين اثنين سابقين.

وعاود سعر جرام الذهب صعوده مع مرور ساعات علي التعاملات المسائية وسط ترقب من المتابعين للسوق المحلي.

وسجل سعر جرام الذهب 20 جنيهًا منذ بدء التعاملات المسائية

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6950 جنيهًا.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7942 جنيها للشراء و 7885 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7281 جنيها للشراء و 7228 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6950 جنيها للشراء و 6900 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5957 جنيها للشراء و 5914 جنيها للبيع.

سعر الجنيه

وسجل سعر الجنيه الذهب 55.6 ألف جنيه للشراء و 55.2 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب4622 دولار للشراء و 4621 دولار للبيع.