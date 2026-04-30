الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

بعد ساعات من التداول | الذهب يرتفع 20 جنيها .. اعرف الجرام وصل كام

سعر الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الذهب بعد ساعات من بدء تعاملات مساء اليوم الخميس 30-4-2026؛ بعد هبوط استمر ليومين اثنين سابقين.

الذهب يعاود الصعود

وعاود سعر جرام الذهب صعوده مع مرور ساعات علي التعاملات المسائية وسط ترقب من المتابعين للسوق المحلي.

سعر الذهب الان

معدل صعود جرام الذهب

وسجل سعر جرام الذهب 20 جنيهًا منذ بدء التعاملات المسائية

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6950 جنيهًا.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7942 جنيها للشراء و 7885 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7281 جنيها للشراء و 7228 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6950 جنيها للشراء و 6900 جنيها للبيع.

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5957 جنيها للشراء و 5914 جنيها للبيع.

سعر الجنيه

وسجل سعر الجنيه الذهب 55.6 ألف جنيه للشراء و 55.2 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب4622 دولار للشراء و 4621 دولار للبيع.

كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟
