قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
29.4 مليار دولار في 8 أشهر | خبير اقتصادي يكشف أسباب وأهمية زيادة تحويلات العاملين بالخارج
دواء واعد جديد في علاج سرطان البنكرياس.. يضاعف فرص النجاة
وكالة الطاقة الدولية: العالم يواجه أكبر أزمة طاقة بسبب حرب إيران
1500 جنيه.. تعرف على موعد صرف منحة الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة
الخطيب يهنئ رجال يد الأهلي ببطولة كأس مصر والرباعية
تصريح صادم من رئيس الأركان الأمريكي : روسيا متورطة في دعم إيران عسكريًا
رجال يد الأهلي يتوج ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الأوليمبي
منذ 26 أبريل الماضي.. الطفل معاذ يتغيب عن منزله في حلوان ووالده يستغيث لعودته
أزمة وفد الاتحاد الإيراني في كندا قبل كأس العالم 2026.. انسحاب مفاجئ وخلاف دبلوماسي مع سلطات الهجرة
رئاسة الحرمين تسجل أكثر من 5 ملايين مستفيد من خدماتها الرقمية منذ مطلع 1447هـ
ادعوا له بالرحمة.. وفاة عمرو النقلي نائب رئيس بنك مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

في عيد العمال.. وزير العمل يُطلق 4 وحدات تدريب مهني متنقلة جديدة

في مشهد يعكس إيمان الدولة المصرية بقيمة العمل، وتزامنًا مع الاحتفال بعيد العمال، أطلق حسن رداد وزير العمل، من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، 4 وحدات تدريب مهني متنقلة جديدة،صُنِعت بسواعد عمالٍ من أبناء الوزارة، في خطوة نوعية تستهدف الوصول إلى الشباب في مواقعهم، وتأهيلهم لسوق العمل بمهارات عصرية ومطلوبة.

وتتخصص الوحدات الجديدة في مجالات: صيانة وتشغيل أجهزة المراقبة، والتسويق الإلكتروني، والمشغولات اليدوية، إلى جانب وحدة مجهزة خصيصًا لتدريب ذوي الهمم، بما يعكس توجه الدولة نحو دمج جميع الفئات في منظومة الإنتاج.

و تنطلق هذه الوحدات إلى 4 محافظات هي: الدقهلية، والإسكندرية، والبحيرة، وأسوان، ليرتفع بذلك إجمالي عدد وحدات التدريب المتنقلة التابعة للوزارة إلى 38 وحدة تغطي مختلف أنحاء الجمهورية...

وأكد الوزير أن هذه الوحدات تمثل أحد أهم أدوات وزارة العمل للوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، حيث تتميز بقدرتها العالية على التنقل السريع من موقع إلى آخر، والعمل في نطاقات جغرافية متباعدة، بما يضمن تقديم خدمات التدريب المهني بكفاءة ومرونة غير مسبوقة.

وأوضح أن الوحدات المتنقلة مجهزة بأحدث المعدات وورش العمل المصغرة، وتقدم برامج تدريبية مجانية بالكامل، ضمن المبادرات الرئاسية "حياة كريمة" و"مهنتك مستقبلك"، واللتين تستهدفان بناء الإنسان المصري وتأهيله بمهارات حقيقية تتواكب مع متطلبات سوق العمل.

وأضاف أن الوزارة لا تكتفي بالتدريب فقط، بل تمتد جهودها إلى دعم المتفوقين من المتدربين، من خلال مساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة، وتوفير سبل التمكين الاقتصادي لهم، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة وتحقيق الاستقلال الاقتصادي للشباب...

وأشار الوزير إلى أن هذا التوسع في منظومة التدريب المهني يأتي تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاستثمار في العنصر البشري، ورفع كفاءة العمالة المصرية، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن وزارة العمل مستمرة في تطوير منظومة التدريب المهني، وتوسيع نطاق خدماتها لتصل إلى كل شاب مصري، إيمانًا بأن بناء المستقبل يبدأ من تأهيل الإنسان، وتمكينه من أدوات العمل والإنتاج...

وزارة العمل وزير العمل التدريب المهني وحدات التدريب المهني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

سعر الذهب

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس

منحة عيد العمال

1500 جنيه لكل واحد .. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026

ارشيفية

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. رابط فوري

المجني عليها

أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها.. زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

مرتبات

قرار رسمي من «المالية» .. صرف مرتبات شهر مايو في هذا الموعد

وحدات سكنية

فرصة حقيقية لمحدودي الدخل.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

ترشيحاتنا

سيارة جيلي EX2 الكهربائية الجديدة

سعر جيلي EX2 الكهربائية الهاتشباك في السعودية.. صور

بولستار 4 موديل 2026 الكهربائية

بولستار 4 الكهربائية 2026 تظهر لأول مرة

سيارة اودي Q4 موديل 2027 الفيس ليفت الجديدة

مواصفات اودي Q4 موديل 2027 الفيس ليفت .. شاهد

بالصور

دواء واعد جديد في علاج سرطان البنكرياس.. يضاعف فرص النجاة

دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس
دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس
دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس

نصائح فعالة للولدين للتعامل مع أطفال اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟
كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟
كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟

فوائد مذهلة لمسحوق الكاكاو .. 9 أسباب تجعله إضافة صحية لنظامك الغذائي

فوائد صحية لمسحوق الكاكاو
فوائد صحية لمسحوق الكاكاو
فوائد صحية لمسحوق الكاكاو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد