اقتصاد

هبوط حاد لأسعار الذهب في الإمارات.. تراجع يصل إلى 7 دراهم للجرام بعد قرار الفيدرالي

ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس 30 أبريل 2026، حيث انخفضت بنحو يتراوح بين 6 إلى 7 دراهم للجرام، بالتزامن مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%.

وجاء هذا التراجع مدفوعًا بتحركات الأسواق العالمية عقب قرار الفيدرالي، حيث تتأثر أسعار الذهب بشكل مباشر باتجاهات السياسة النقدية الأمريكية، خاصة في ظل قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات.
 

وسجلت أسعار الذهب في الإمارات،المستويات التالية دون إضافة المصنعية:


• عيار 24: 544.75 درهم إماراتي
• عيار 22: 504.50 درهم إماراتي
• عيار 21: 483.50 درهم إماراتي
• عيار 18: 414.50 درهم إماراتي
كما سجل سعر الأوقية نحو 16943.75 درهمًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 3868 درهمًا، في ظل تراجع متزامن مع الأسواق العالمية.
 

السعر العالمى للذهب 

وعلى الصعيد العالمي، سجلت أوقية الذهب نحو 4533 دولارًا، متأثرة بقرار الفيدرالي الأمريكي، الذي عزز من قوة الدولار، ما ضغط على أسعار المعدن النفيس.
وتخضع أسعار الذهب لعدة عوامل رئيسية، أبرزها قرارات الفائدة العالمية، وتحركات أسعار النفط، إلى جانب العرض والطلب في الأسواق، وهو ما يفسر حالة التذبذب المستمرة التي يشهدها المعدن النفيس خلال الفترة الحالية.

اسعار الذهب اليوم سعر الذهب الإماراتى الذهب فى الإمارات

