اقتصاد

بعد الزيادة.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن في مصر

سعر الدولار اليوم الخميس
علياء فوزى

استمرت أسعار الدولار في الصعود علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري، لتتخطي الـ53 جنيها.

وقدم بنكين أعلى سعر لشراء الدولار في مصر. 

وخلال السطور التالية يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الخميس 30 أبريل 2026 وفقا لآخر تحديثات البنوك في مصر.

سعر الدولار اليوم في مصر اليوم الخميس 30-4-2026

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي لنحو:

53.05 جنيه للشراء 
53.15 جنيه للبيع

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي لنحو:
53.05 جنيه للشراء 
53.15 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو:

53 جنيه للشراء 
53.10 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB لنحو:

53 جنيه للشراء 
53.10 جنيه للبيع

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك HSBC لنحو:
53 جنيه للشراء 
53.10 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية الدولية نحو:
53 جنيه للشراء 
53.10 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري  لنحو: 

52.97 جنيه للشراء 
53.07 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر نحو:
52.97 جنيه للشراء 
53.07 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي لنحو:
52.97 جنيه للشراء 
53.07 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد نحو :
52.97 جنيه للشراء 
53.07 جنيه للبيع

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك نكست لنحو:
52.97 جنيه للشراء 
53.07 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو:
52.97 جنيه للشراء 
53.07 جنيه للبيع

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك البركة لنحو:

52.95 جنيه للشراء 
53.05 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري لنحو:
52.95 جنيه للشراء 
53.05 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني لنحو:
52.93 جنيه للشراء 
53.03 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الأول ليسجل:
52.90 جنيه للشراء 
53 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإمارات دبي لنحو:
52.87 جنيه للشراء 
52.97 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك ميد بنك نحو:
52.86 جنيه للشراء 
52.96 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك تنمية الصادرات نحو:
52.82 جنيه للشراء 
52.92 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار رسميا في البنك المركزي  اليوم  نحو :

 52.97 جنيه للشراء

 53.11 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف العربي لنحو:
52.78 جنيه للشراء 
52.88 جنيه للبيع

 أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الخميس

53.05 جنيه

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الخميس

52.88 جنيه

متوسط سعر بيع الدولار اليوم الخميس

 53 جنيه.

قرار عاجل للمصريين| الحكومة تسمح لأول مرة بتنقيب أصحاب الأراضي عن الذهب.. ماذا قال المستفيدون من القرار؟

20 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الحكومة تزف بشرى للموظفين| العمل عن بعد يوم الأحد مستمر طوال مايو.. تفاصيل القرار

نقب بنفسك عن الذهب.. الحكومة تزف بشرى سارة لصالح أصحاب الأراضي

بعد قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة.. أسعار الذهب تواصل تراجعها في مصر

وحدات كاملة التشطيب وتسليم خلال 3 سنوات.. تفاصيل الطرح الجديد للإسكان الاجتماعي

أزمة جديدة لكهربا في إنبي .. وإدارة النادي تتحرّك لاحتواء الموقف |تفاصيل

ماذا تفعل إذا تم خصم مبلغ من حسابك البنكي دون استلام النقد من ماكينة الصراف الآلي؟

عضو بالحزب الجمهوري: ترامب يواجه جدلا دستوريا حول الصلاحيات العسكرية وتعقيدات ملف إيران

سعر الدولار أمام الجنيه والعملات الأخرى اليوم الخميس 30 أبريل 2026

حق مش رفاهية.. لماذا تُشدد الدولة على تنفيذ النفقة؟ مها أبو بكر تكشف

وحش الـ SUV الصيني.. تفاصيل تانك 700 ‏V8‎‏ موديل 2026‏ قبل طرحها

لأصحاب الدايت..طريقة عمل مقرمشات الشوفان الصحية

ملك و ليلى أحمد زاهر يخطفان الأنظار فى أحدث ظهور

بملابس كاجوال.. هند صبري تخطف الأنظار بجمالها

الأشجار كلمة السر.. خطة سعودية تهدف لراحة الحجاج

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

