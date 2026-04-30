بعد الزيادة.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن في مصر

استمرت أسعار الدولار في الصعود علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري، لتتخطي الـ53 جنيها.

وقدم بنكين أعلى سعر لشراء الدولار في مصر.

وخلال السطور التالية يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الخميس 30 أبريل 2026 وفقا لآخر تحديثات البنوك في مصر.

سعر الدولار اليوم في مصر اليوم الخميس 30-4-2026

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي لنحو:

53.05 جنيه للشراء

53.15 جنيه للبيع

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي لنحو:

53.05 جنيه للشراء

53.15 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو:

53 جنيه للشراء

53.10 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB لنحو:

53 جنيه للشراء

53.10 جنيه للبيع

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك HSBC لنحو:

53 جنيه للشراء

53.10 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية الدولية نحو:

53 جنيه للشراء

53.10 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري لنحو:

52.97 جنيه للشراء

53.07 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر نحو:

52.97 جنيه للشراء

53.07 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي لنحو:

52.97 جنيه للشراء

53.07 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد نحو :

52.97 جنيه للشراء

53.07 جنيه للبيع

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك نكست لنحو:

52.97 جنيه للشراء

53.07 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو:

52.97 جنيه للشراء

53.07 جنيه للبيع

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك البركة لنحو:

52.95 جنيه للشراء

53.05 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري لنحو:

52.95 جنيه للشراء

53.05 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني لنحو:

52.93 جنيه للشراء

53.03 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الأول ليسجل:

52.90 جنيه للشراء

53 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإمارات دبي لنحو:

52.87 جنيه للشراء

52.97 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك ميد بنك نحو:

52.86 جنيه للشراء

52.96 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك تنمية الصادرات نحو:

52.82 جنيه للشراء

52.92 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار رسميا في البنك المركزي اليوم نحو :

52.97 جنيه للشراء

53.11 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف العربي لنحو:

52.78 جنيه للشراء

52.88 جنيه للبيع

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الخميس

53.05 جنيه

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الخميس

52.88 جنيه

متوسط سعر بيع الدولار اليوم الخميس

53 جنيه.