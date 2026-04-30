الشروط والرابط.. فتح باب التقديم لمسابقة التعاقد مع 8000 معلم مساعد لغة عربية بالأزهر الشريف

يبحث عدد كبير من الشباب، عن وظائف في القطاع الحكومي، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل العالمي والمحلي، وهو ما تم في رغبة الأزهر الشريف تعيين عدد كبير في وظيفة معلم مساعد لمادة اللغة العربية.

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن فتح باب التقديم في مسابقة جديدة لتعيين عدد 8000 معلم مساعد لمادة اللغة العربية، للعمل داخل قطاع المعاهد الأزهرية بمختلف المراحل التعليمية، سواء الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، وذلك وفقًا للمحافظات المحددة عبر بوابة الوظائف الحكومية.

وأوضح الجهاز أن التقديم يتم بشكل إلكتروني فقط، من خلال الموقع الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي هــــنا، وفقًا للشروط والضوابط المحددة بالإعلان، باستخدام بطاقة الرقم القومي، خلال الفترة من 15 حتى 29 مايو 2026.

شروط شغل الوظيفة والمؤهلات المطلوبة

أشار الإعلان إلى أن المسابقة تتضمن جميع التفاصيل الخاصة المتعلقة بشروط شغل الوظيفة، والمؤهلات المطلوبة، والمستندات الواجب تقديمها، إلى جانب مراحل التقييم التي تشمل اختبارات تحريرية والمراحل التدريبية المقررة في هذا الشأن لاختيار العناصر المؤهلة.

وأكد الجهاز أنه سيتم إجراء مراجعة دقيقة لأصول المستندات المقدمة من المتقدمين قبل دخول الاختبارات، للتأكد من مطابقتها للبيانات المسجلة إلكترونيًا واستيفائها الشروط المطلوبة بالاعلان، مشددًا على أنه لن يُسمح لأي متقدم بدخول الامتحان دون اجتياز مرحلة المراجعة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لدعم قطاع التعليم الأزهرى وتوفير كوادر تعليمية مؤهلة، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية داخل المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.

الفئات والمؤهلات المطلوبة (التخصصات)

​المسابقة تستهدف خريجي جامعة الأزهر والجامعات المصرية الأخرى في تخصصات اللغة العربية، وفقاً للآتي:

​كليات لا تتطلب دبلوم تربوي (خريجو كليات التربية)

​ـ كليات التربية (جامعة الأزهر أو الجامعات الحكومية والخاصة) - تخصص: "لغة عربية"، أو "لغة عربية ودراسات إسلامية".

​ـ كلية الدراسات الإنسانية (جامعة الأزهر) - شعبة التربية تخصص لغة عربية.

​ـ كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة - تخصص لغة عربية.

كليات تتطلب الحصول على "دبلوم تربوي"

​ـ كليات اللغة العربية (جامعة الأزهر).

​ـ كليات دار العلوم.

​ـ كليات الآداب - أقسام اللغة العربية.

​ـ كلية الدراسات الإسلامية والعربية (بنين وبنات).

​ـ كلية الألسن - تخصص لغة عربية.

المراحل التعليمية المستهدفة

​التعيين يشمل كافة المراحل التعليمية بالأزهر الشريف لسد العجز في مادة اللغة العربية:

​المرحلة الابتدائية.

​المرحلة الإعدادية.

​المرحلة الثانوية.

​شروط التقديم الأساسية

​السن: ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.

​التقدير: ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن (مقبول) فأعلى.

​الجنسية: أن يكون المتقدم متمتعاً بالجنسية المصرية ومحمود السيرة.

​التوزيع الجغرافي: التقديم يكون وفقاً لمحل الإقامة المثبت في بطاقة الرقم القومي (بالمحافظات التي بها عجز).

المستندات المطلوبة

​ـ صورة شخصية حديثة.

​ـ بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين).

​ـ المؤهل الدراسي + المؤهل الأعلى (إن وجد).

​ـ الدبلوم التربوي (لغير خريجي كليات التربية).

​ـ الموقف من الخدمة العسكرية (للذكور) أو الخدمة العامة (للإناث).

​ـ فيش جنائي موجه للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الأزهر الشريف.

​ـ إيصال الإيداع البنكي (مبلغ 26 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي).