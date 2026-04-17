التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف خالية.. الشروط وطريقة التقديم

يبحث عدد كبير من المواطنين عن الوظائف الخالية التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي أكد استمرار التقديم على عدد من الوظائف القيادية والإشرافية الجديدة عبر بوابة الوظائف الحكومية، في عدد من الجهات الرسمية ومديريات الخدمات والهيئات العامة، مع مواعيد نهائية تمتد حتى 5 مايو 2026 وفقا لكل إعلان.

الوظائف الخالية

ويأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق النسخة المطورة من بوابة الوظائف الحكومية، والتي تستهدف تسهيل إجراءات التقديم الإلكتروني، ورفع المستندات، ومتابعة النتائج، إلى جانب التوسع في مراكز التقييم بالمحافظات لتخفيف الضغط على المتقدمين.

الوظائف المتاحة حاليا

تشمل الوظائف المطروحة عددا من المناصب القيادية والإشرافية، من أبرزها:

مدير عام الإدارة العامة للتعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ومدير عام الشئون المالية بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، ومدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.

كما تتضمن الوظائف فرصا قيادية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، ووظائف إشرافية بمديرية الزراعة بالدقهلية، إلى جانب مدير عام الشئون التنفيذية والتعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، ومدير الإدارة القانونية بالمجلس الصحي المصري، فضلا عن وظائف قيادية بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

رابط وخطوات التقديم

يمكن للراغبين في التقديم الدخول على البوابة الرسمية، واختيار الوظيفة المناسبة، ثم استكمال البيانات ورفع المستندات المطلوبة قبل الموعد النهائي المحدد لكل إعلان.

وتتيح البوابة مجموعة من الخدمات، تشمل التقديم الإلكتروني على الوظائف، ورفع المستندات، ومتابعة موقف الطلب، والاستعلام عن نتائج المسابقات، إلى جانب معرفة مواعيد الاختبارات ومراكز التقييم.

تطوير منظومة التوظيف الحكومي

وشهدت الفترة الأخيرة إطلاق نسخة محدثة من البوابة، بالتزامن مع إنشاء مراكز تقييم جديدة في محافظتي أسيوط والوادي الجديد، ضمن خطة الدولة لتوسيع نطاق الخدمات وتيسير إجراءات التقديم دون الحاجة إلى السفر.

ويعكس هذا التطوير توجه الدولة نحو رقمنة منظومة التوظيف الحكومي، وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص في اختيار الكوادر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية والإشرافية.