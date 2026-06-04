جرأة وجمال.. سارة سلامة تثير الجدل في أحدث ظهور

شاركت الفنانة سارة سلامة، متابعيها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة، من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة سارة سلامة

وظهرت سارة سلامة بإطلالة ملفتة، مرتدية فستان جينز أزرق كاجوال، كشف عن أناقتها وقوامها الممشوق.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها، معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل سارة سلامة إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

وتعد الفنانة سارة سلامة من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.