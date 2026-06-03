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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جومانا مراد تثير إعجاب جمهورها بإطلالة أنيقة على إنستجرام

جومانا مراد
جومانا مراد
يمنى عبد الظاهر

شاركت الفنانة جومانا مراد جمهورها أحدث جلسة تصوير عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها.


 

وارتدت جومانا فستانًا قصيرًا باللون الأبيض، تميز بتصميمه العصري وتفاصيل الكشكش عند الأكمام والحواف، مع حذاء طويل بنفس اللون، ما منح إطلالتها لمسة أنثوية جذابة وأنيقة.


 

واعتمدت الفنانة على مكياج هادئ أبرز ملامح وجهها، بينما تركت شعرها منسدلًا للخلف، واختارت مجموعة من الإكسسوارات البسيطة التي أكملت إطلالتها دون مبالغة.


 

وحصدت الصور تفاعلًا كبيرًا من متابعيها الذين أشادوا بأناقتها ورشاقتها، فيما انهالت التعليقات التي تغزلت في جمالها وإطلالتها اللافتة

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صور للفنانة جومانا مراد، وذلك خلال أحتفالها مساء أمس بعيد ميلادها وسط حضور الأصدقاء.

تعتبر جومانا مراد من نجمات الفن التي تحرص على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بأبرز الصور و الإطلالات التي تظهر بها من حين لأخر.

تحرص جومانا مراد على متابعة أحدث صيحات الموضة واختيار ما يتناسب معها ويبرز جمالها وأناقتها، تقوم  بتنسيق الإكسسوارات و المجوهرات الراقية التي تزيد من أناقتها وتمنحها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، تعتمد جومانا مراد على تسريحات الشعر المتناسقة مع وجهها، تختار صيحات المكياج التي تبرز جمال ملامحها.
 

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