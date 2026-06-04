وفاة الشيخ وليد صيام إمام المسجد الأقصى المبارك

أفادت وكالة “شهاب” الفلسطينية بوفاة إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ وليد صيام في القدس المحتلة.

وفي وقت سابق ؛ أكدت محافظة القدس أن رفع أعلام الاحتلال داخل باحات المسجد الأقصى المبارك وأداء طقوس استفزازية داخله، يندرج ضمن سياسة إسرائيلية رسمية ممنهجة ومدروسة تقودها حكومة الاحتلال المتطرفة.

و أوضحت في بيان لها أن الاحتلال يهدف لتهويد المدينة وطمس هويتها الدينية والتاريخية، وتغيير طابعها القانوني والحضاري والديمغرافي، في انتهاك ومخالفة واضحة للقانون الدولي.

يشار إلى أن عشرات من المستوطنين، اقتحموا اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية الشرطة الإسرائيلية، ورفعوا أعلام دولة الاحتلال في محيط مسجد قبة الصخرة بحماية من شرطة الاحتلال.