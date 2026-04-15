لخدمات التاكسي والأتوبيس.. النقل تعلن عن وظائف جديدة لسائقين وسائقات للعمل بشركة ACTA | تفاصيل

أعلنت شركة ACTA للنقل، التابعة لوزارة النقل، عن فتح باب التقديم لشغل وظائف سائقين وسائقات للعمل ضمن خدمات التاكسي والأتوبيس، في إطار التوسع في خدمات النقل.

وأوضحت الشركة أن شروط التقديم تتضمن الحصول على رخصة قيادة مهنية (أولى أو ثانية أو ثالثة أو خاصة)، على أن تكون سارية لمدة عام على الأقل، مع اجتياز اختبارات القيادة الآمنة.

وأضافت أن الوظائف المطروحة توفر عددًا من المزايا، تشمل تحمل الشركة لكافة الضرائب والتأمينات، إلى جانب تقديم رواتب وحوافز مجزية، وأرباح سنوية، فضلًا عن توفير تأمين طبي وزي رسمي للعاملين.

كما أشارت إلى توفير أماكن إقامة للمغتربين من الرجال، بهدف دعم استقرار العاملين وتحفيزهم على الاستمرار في العمل.

ودعت الشركة الراغبين في التقديم إلى التواصل عبر الأرقام المعلنة، وهي 01228585253 و01004444877، للحصول على مزيد من التفاصيل واستكمال إجراءات التوظيف.



