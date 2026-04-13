راتب 15 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية في هذه المجالات

يبحث عدد كبير من المواطنين عن فرص الوظائف الخالية التي أعلنتها وزارة العمل بطرح مجموعة جديدة من فرص العمل بإحدى المنشآت الفندقية الكبرى بمدينة رأس البر، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل متنوعة، إلى جانب تعزيز دمج ذوي الهمم في سوق العمل.

الوظائف الخالية

تفاصيل الوظائف المتاحة

تضمنت الوظائف المعلنة عددا من التخصصات الإدارية والفنية والخدمية، حيث شملت الوظائف القيادية والإدارية إتاحة فرصتين لشغل وظيفة مدير مطعم، براتب يصل إلى 15000 جنيه.

كما شملت الوظائف الفنية والمتخصصة تعيين 10 شيفات من الجنسين براتب 1000 جنيه، بالإضافة إلى 3 سائقين مهنيين براتب 8500 جنيه.

وفي قطاع الضيافة والخدمات، تم توفير عدد من الوظائف برواتب تصل إلى 7000 جنيه، وتشمل 10 ويتر من الجنسين، و15 عامل غرف (هاوس كيبنج)، و15 عامل عادي، إلى جانب 5 وظائف أستيوارد.

شروط التقديم

حددت وزارة العمل مجموعة من الشروط العامة للالتحاق بالوظائف، من أبرزها الحصول على مؤهل متوسط على الأقل، وألا يقل سن المتقدم عن 18 عاما، مع الالتزام بتطبيق نسبة 5% من الوظائف لذوي الهمم.

طرق التقديم

دعت الوزارة الراغبين في التقديم أو الاستفسار إلى التواصل عبر الرقم 01553483036، أو التوجه مباشرة إلى مقر المنشأة بمدينة رأس البر، مؤكدة أن هذه الفرص تأتي ضمن نشرة التوظيف الدورية التي تستهدف توفير فرص عمل لائقة، مع ضمان الحقوق والتأمينات الاجتماعية للعاملين.

تفاصيل فرص العمل في بورسعيد

وتتوفر مجموعة من الوظائف بإحدى الشركات الكبرى بمحافظة بورسعيد، برواتب تتراوح بين 7000 و19000 جنيه شهريا، وذلك ضمن نشرة التوظيف الدورية.

وجاءت الوظائف والرواتب على النحو التالي:

ميكانيكي ولحام: 19000 جنيه (10 وظائف لكل منهما)

مسئول صحة وسلامة: 15000 جنيه (5 وظائف)

سائق كلارك: 15000 جنيه (5 وظائف)

مراقب عمليات: 12000 جنيه (10 وظائف)

مشرف موقع: 12000 جنيه (5 وظائف)

مشغل رافعة شوكة: 11000 جنيه (5 وظائف)

كهربائي: 10000 جنيه (10 وظائف)

بحري: 10000 جنيه (20 وظيفة)

أمين مخازن ومساعد ميكانيكي ومشغل مقطورة: 9000 جنيه

عامل خدمات بوابة: 8000 جنيه (5 وظائف)

عامل بوفيه وعامل نظافة: 7000 جنيه (4 وظائف لكل منهما)

شروط التقديم

حددت وزارة العمل عددا من الشروط العامة للتقديم، تشمل:

الحصول على مؤهل عال أو متوسط أو إعدادية وفقا لطبيعة الوظيفة

أن يتراوح سن المتقدم بين 23 و30 عاما

طرق التقديم



أتاحت الوزارة عدة وسائل للتقديم على الوظائف، حيث يمكن للراغبين التواصل عبر الأرقام التالية:

01154458726 – 01154453314

كما يمكن التوجه مباشرة إلى مقر الشركة في 14 شارع فلسطين، حي الشرق، محافظة بورسعيد، أو التقديم إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل، مع التأكيد على أن المنشأة مسجلة تأمينيا بما يضمن حقوق العاملين.

نتائج وظائف الأزهر الشريف

وفي سياق متصل، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إتاحة نتائج التظلمات الخاصة بمسابقة شغل 7576 وظيفة «معلم مساعد قرآن كريم» بمراحل التعليم المختلفة بالأزهر الشريف.

وأوضح الجهاز أن الاستعلام عن النتائج متاح عبر بوابة الوظائف الحكومية باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل، مع دعوة المتقدمين لمتابعة الموقع الرسمي والصفحات المعتمدة للاطلاع على آخر المستجدات.