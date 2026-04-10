وظائف خالية بنقل الكهرباء قدم الآن

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن فرص العمل الخالية التي أعلنتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة بمستوى الإدارة العليا، وذلك وفقا للإعلان رقم 3 لسنة 2026، في إطار خطتها لدعم الهيكل الإداري وتعزيز كفاءة التشغيل بمختلف القطاعات على مستوى الجمهورية.

طرح 22 وظيفة قيادية بالإدارة العليا

يتضمن الإعلان إتاحة 22 وظيفة قيادية موزعة بين الديوان العام وعدد من المناطق التشغيلية، وجاءت التفاصيل كالتالي:

أولا: الديوان العام

مدير عام مشروعات محطات محولات الجهد الفائق.
مدير عام قياس وتقييم الأداء الفني للإدارات القانونية.
مدير عام التخليص الجمركي.

ثانيا: منطقة كهرباء القاهرة

رئيس قطاع شبكات الجهد الفائق والعالي شمال.
مدير عام وسائل النقل.
مدير عام محطات محولات جنوب شرق.

ثالثا: منطقة الإسكندرية وغرب الدلتا

رئيس قطاع الخطوط الهوائية والكابلات.
رئيس قطاع التشغيل والتحكم والاتصالات.
مدير عام التطوير ومراقبة الجودة.
مدير عام وسائل النقل.
مدير عام نظم التشغيل والأجهزة الفنية.
مدير عام مشروعات الكابلات.
مدير عام الشؤون الإدارية والأفراد.

رابعا: منطقة الدلتا

رئيس قطاع شبكات الدقهلية دمياط كفر الشيخ.
مدير عام وسائل النقل.
مدير عام مشروعات الخطوط والكابلات.
مدير عام مشروعات محطات المحولات.
مدير عام التطوير ومراقبة الجودة.

خامسا: منطقة القناة

مدير عام محطات محولات شمال البحر الأحمر.

سادسا: منطقة مصر الوسطى

مدير عام السلامة والصحة المهنية.

سابعا: منطقة مصر العليا

مدير عام محطات محولات توشكي.
مدير عام التخطيط والمتابعة.

أوضحت الشركة أن التقديم بدأ اعتبارا من 7 أبريل 2026، ويستمر حتى 21 أبريل 2026، مع دعوة الكوادر المؤهلة التي تنطبق عليها شروط شغل الوظائف القيادية إلى سرعة التقدم خلال الفترة المحددة.

ويأتي الإعلان عن هذه الوظائف في إطار توجه الشركة نحو دعم القيادات الإدارية، ومواكبة خطط تطوير شبكات نقل الكهرباء، خاصة في ظل التوسع في مشروعات الجهد الفائق وربط الشبكة القومية بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

خالد سليم
فرص عمل
نسرين طافش
بوسي
