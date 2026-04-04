وظائف خالية تعلنها وزارة النقل لتلك الفئات .. قدم الآن

يبحث عدد كبير من المواطنون عن فرص العمل الخالية التي ، أعلنتها شركة «ACTA» للنقل الجماعي، التابعة لوزارة النقل، عن فتح باب التقديم لشغل وظائف «سائقين وسائقات» للعمل ضمن أسطولها من سيارات التاكسي، وذلك في إطار جهودها لدعم منظومة النقل الذكي وتوفير فرص عمل متميزة للشباب.

وظائف خالية تعلنها وزارة النقل لتلك الفئات

المزايا الوظيفية

تقدم الشركة حزمة متكاملة من المزايا للعاملين، تشمل:

رواتب شهرية تنافسية مدعومة بحوافز مجزية.

صرف أرباح سنوية.

تأمين طبي شامل وتأمين اجتماعي، مع تحمل الشركة كافة الالتزامات الضريبية والتأمينية.

توفير زي رسمي موحد.

إتاحة أماكن إقامة مجهزة للمغتربين (للرجال).

شروط التقديم

حددت الشركة عددا من الشروط للمتقدمين، أبرزها:

الحصول على رخصة قيادة مهنية (درجة أولى أو ثانية أو ثالثة) أو رخصة خاصة.

أن تكون رخصة القيادة سارية لمدة لا تقل عن عام.

اجتياز اختبارات القيادة الآمنة التي تنظمها الشركة.

طريقة التقديم

يمكن للراغبين في التقدم للوظائف التواصل والاستفسار عبر الأرقام التالية:

01004444877

01228585253

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة النقل لتطوير خدمات النقل الجماعي وتعزيز الاعتماد على الحلول الذكية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة وخلق فرص عمل جديدة.

وظائف خالية بمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف بنظام التعاقد، وذلك في إطار الإعلان رقم 5 لسنة 2026، بهدف دعم قطاعات التشغيل والصيانة بمختلف مواقعها.

ويستمر تلقي الطلبات حتى يوم 10 أبريل الجاري، مع منح أولوية التعيين للمقيمين داخل نطاق محافظة البحر الأحمر.

التخصصات المطلوبة

حددت الشركة مجموعة من التخصصات الفنية والهندسية المطلوبة، والتي تشمل:

مهندسو صيانة (كهرباء وميكانيكا)

مهندس مشروعات

مهندس تكنولوجيا معلومات

كيميائي

فني تحلية

أخصائي سلامة وصحة مهنية

كما تشمل الوظائف عددا من المهن الفنية والحرفية، مثل:

فنيي الصيانة، ميكانيكيين، كهربائيين، سائقين، لحامين، سباكين، عمال خدمات، وحراس أمن.

فرص العمل الخالية

الشروط العامة للتقديم

أوضحت الشركة عددا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، أبرزها:

أن يكون المتقدم من الذكور نظرا لطبيعة العمل الميداني

ألا يتجاوز العمر 35 عاما وقت نشر الإعلان

التمتع بحسن السير والسلوك وعدم صدور أحكام جنائية أو قرارات فصل سابقة

اجتياز الاختبارات الفنية والمقابلات الشخصية

التمتع باللياقة الطبية اللازمة

المستندات المطلوبة

يلتزم المتقدمون بتقديم مجموعة من المستندات الأساسية، تشمل:

المؤهل الدراسي

بطاقة الرقم القومي

صورة شخصية حديثة

شهادة الخدمة العسكرية

كارنيه النقابة (للمهندسين)

إيصال سداد رسوم التقديم



