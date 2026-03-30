وظائف خالية براتب 30 ألف جنيه.. قدم الآن

يبحث عدد كبير من المواطنون عن فرص العمل المتاحة، التي اعلنتها وزارة العمل، بالتعاون مع مديرية العمل بمحافظة السويس، عن توفير 375 فرصة عمل جديدة للشباب، للعمل بإحدى الشركات المتخصصة في مجالات الصناعات والتقنيات المرتبطة بالطاقة.

ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الدولة لربط الباحثين عن فرص عمل باحتياجات سوق العمل الفعلية، ودعم الاستثمارات الصناعية التي تسهم في توفير وظائف مستقرة، مع الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية.

وظائف

تفاصيل الوظائف المتاحة

تتضمن فرص العمل المعلنة التخصصات التالية:

300 عامل إنتاج

30 سائق كلارك

30 فني كهرباء

10 مترجم صيني (براتب يتراوح بين 35 الف و40 الف جنيه)

5 فني سلامة (براتب يتراوح بين 12الف و15الف جنيه)

الشروط المطلوبة

حددت الوزارة عددا من الشروط للتقديم، أبرزها:

الحصول على مؤهل مناسب، مع اشتراط مؤهل جامعي لبعض الوظائف

ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما

المزايا المقدمة

توفر الشركة عددا من المزايا للعاملين، تشمل:

توفير وسائل مواصلات لأبناء محافظة السويس

توفير سكن للمغتربين

موعد ومكان التقديم

أوضحت الوزارة أن التقديم متاح لمدة شهر من تاريخ الإعلان، وذلك بمقر الشركة في منطقة العين السخنة، المنطقة الصناعية (تيدا)، عمارة 4، مساكن بتروبيت.

رابط التقديم الإلكتروني

يمكن للراغبين التقديم من خلال الرابط التالي:

كما يمكن التواصل للاستفسار عبر الهاتف أو تطبيق واتساب على الرقم: 01115590851

وأكدت وزارة العمل ضرورة سرعة التقديم للاستفادة من هذه الفرص، مشيرة إلى استمرارها في التوسع بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل، ودعم خطط التنمية الاقتصادية.