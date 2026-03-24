وظائف خالية للمعلمين في المدارس المصرية اليابانية ..قدم الآن عبر هذا الرابط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن فتح باب التقديم للمرحلة الأولى للمعلمين الراغبين في الإنضمام للعمل في المدارس المصرية اليابانية ، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 24 مارس ولمدة شهر، عبر الموقع الإلكتروني:

https://ejsadm.moe.gov.eg

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة التوسع في المدارس المصرية اليابانية، وفي ضوء النجاحات المتواصلة التي تحققها هذه المدارس والإقبال المتزايد عليها

ويأتي فتح باب التقديم في ضوء التوسع المستمر في المدارس المصرية اليابانية على مستوى الجمهورية، والتي يصل عددها إلى 79 مدرسة، وما حققته هذه المدارس من نجاحات ملموسة في تطوير العملية التعليمية وبناء شخصية الطالب.

استقطاب نخبة متميزة من المعلمين المؤهلين

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن التقديم يستهدف استقطاب نخبة متميزة من المعلمين المؤهلين القادرين على تطبيق فلسفة التعليم بالمدارس المصرية اليابانية، والتي تمثل نموذجًا تعليميًا متطورًا يمزج بين المناهج المصرية وأفضل الممارسات التربوية اليابانية من خلال أنشطة التوكاتسو، بما يسهم في بناء شخصية الطالب المتكاملة وتنمية مهارات التفكير والعمل الجماعي والانضباط، وإعداد أجيال قادرة على الابتكار والمشاركة الفاعلة في المجتمع، بما يحقق مستهدفات نموذج المدارس المصرية اليابانية.

وظائف المدارس المصرية اليابانية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوظائف المتاح التقديم إليها تشمل مدير مدرسة، وكيل مدرسة، معلم رياض أطفال، معلم رياضيات (Math) للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، معلم علوم (Science) للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، معلم لغة عربية، معلم لغة إنجليزية، معلم لغة فرنسية، معلم دراسات اجتماعية، معلم تربية بدنية ورياضية، معلم تربية فنية، معلم تربية موسيقية، معلم غرفة مصادر للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، أخصائي نفسي، أخصائي اجتماعي، أمين مكتبة، أمين معمل، معلم تكنولوجيا المعلومات (ICT)، بالإضافة إلى وظائف الدعم الفني والإشراف الطلابي.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن التقديم يتم من خلال استمارة إلكترونية تتضمن البيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، بالإضافة إلى الإجابة على مجموعة من الأسئلة التي تقيس مهارات القيادة والتعليم وإدارة بيئة تعليمية محفزة على الابتكار، إلى جانب اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة قراءة الشروط المعلنة على الموقع قبل التسجيل والالتزام التام بها، مؤكدة أن لكل متقدم فرصة واحدة فقط للتسجيل، مع ضرورة تفعيل البريد الإلكتروني الشخصي بشكل صحيح، حيث سيتم التواصل مع المتقدمين من خلاله عبر مراحل التقييم المختلفة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أن العمل بالمدارس المصرية اليابانية يمثل فرصة مهنية متميزة للمعلمين والعاملين في المجال التربوي، حيث توفر هذه المدارس بيئة تعليمية احترافية قائمة على أحدث الممارسات التربوية، وبرامج تدريب وتطوير مهني مستمرة تحت إشراف خبراء يابانيين، بما يضمن الارتقاء بالقدرات وصقل المهارات، ويعكس أثرًا إيجابيًا على جودة العملية التعليمية.

كما أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن اختيار الكوادر سيتم وفق معايير دقيقة تضمن انتقاء أفضل الكفاءات التعليمية القادرة على العمل داخل هذا النموذج التعليمي المتطور، بما يواكب التوسع المستمر في المدارس المصرية اليابانية ويعزز جودة التعليم المقدم للطلاب.