مطروح تعلن توافر وظائف لدعم خدمات التأهيل والرعاية لذوي الهمم

اعلنت مديرية عمل مطروح، بالتعاون مع جمعية التأهيل الاجتماعي للمعاقين، عن توافر عدد من فرص العمل المتخصصة، وذلك في إطار دعم خدمات التأهيل والرعاية لذوي الهمم، .

واوضحت ان الوظائف المتاحة أخصائي نفسي أخصائي تخاطب أخصائي صعوبات تعلم أخصائي تنمية مهارات وتعديل سلوك طبيب تغذية طبيب سمعيات ممرض سمعيات

واشارت على الراغب فى التقدم تقديم السيرة الذاتية وصورة المؤهل الدراسي.وتقديم شهادات الخبرة

مواعيد التقدم

يبدأ التقديم اعتبارًا من يوم الخميس الموافق3/26 ولمدة 15 يومًا من تاريخ الإعلان

مكان التقدم

يتم تسليم المستندات بمقر جمعية التأهيل الاجتماعي للمعاقين.

دعم ذوى الهمم

واكدت مديرية عمل مطروح أن هذه الفرص تأتي في إطار دعم وتمكين ذوي الهمم من خلال توفير كوادر متخصصة والمساهمة في تطوير خدمات التأهيل والرعاية بالمحافظة وإتاحة فرص عمل حقيقية للشباب في مجالات متخصصة.