وظائف بالمركز المصري الألماني.. قدم الآن

يبحث عدد كبير من المواطنين عن فرص العمل الخالية، التي أطلقها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، للمرة الأولى، برنامج خبرة للتدريب أثناء العمل، مستهدفا دعم الشباب المصري وتمكينهم من اكتساب خبرات عملية داخل سوق العمل.

ويعد المركز جهة تابعة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، ويعمل بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

وقد بدأ التعاون بين الجانب الألماني والحكومة المصرية عبر وزارة الهجرة، التي تم دمجها لاحقا مع وزارة الخارجية، ضمن خطة للتوسع وإنشاء مراكز تابعة في مختلف المحافظات.

برنامج خبرة

هو برنامج تدريب مدفوع الأجر يتيح للشباب المصري فرصة اكتساب خبرة عملية حقيقية داخل شركات رائدة، مع توقيع عقد عمل رسمي منذ اليوم الأول.

مزايا البرنامج

توفير 115 فرصة عمل داخل عدد من الشركات، منها السويسرية كونكريت للملابس، رويال جاز للأجهزة المنزلية، أمريكانا فودز، وفور سيزونز

فترة تدريب مدفوعة الأجر تتراوح من 10 إلى 20 يوما

إتاحة فرص التدريب والعمل في القاهرة ومحافظات الدلتا وصعيد مصر

خطوات التقديم

تعبئة استمارة التسجيل واختيار الوظيفة المناسبة

في حال القبول، يتم توقيع عقد عمل رسمي يتضمن فترة تدريب مدفوعة الأجر

آخر موعد للتسجيل 28 مارس 2026

رابط التسجيل https//shorturl.at/CLV66

و يمثل برنامج خبرة خطوة مهمة نحو تمكين الشباب المصري ودمجهم بشكل فعال في سوق العمل، من خلال توفير فرص تدريب حقيقية مدفوعة الأجر داخل كبرى الشركات، بما يسهم في بناء كوادر مؤهلة وقادرة على تلبية متطلبات التنمية وسوق العمل المحلي والدولي.