الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
غدًا إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة أحد الشعانين؟.. اعرف المستحقين

أحد الشعانين
أحد الشعانين
عبد العزيز جمال

مع انتهاء عطلة عيد الفطر وعودة وتيرة العمل تدريجيًا في مختلف القطاعات، يتزايد اهتمام المواطنين في مصر بالبحث عن جدول الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2026، خاصة مع دخول موسم الربيع الذي يشهد عددًا من المناسبات الدينية والوطنية المهمة، ويزيد السؤال حول هل غدا أحد الشعانين 2026، إجازة رسمية أم لا؟.

ويحرص الكثيرون على متابعة مواعيد الإجازات الرسمية من أجل التخطيط المسبق للرحلات العائلية أو فترات الراحة، في ظل ضغوط الحياة اليومية، وهو ما يجعل هذه الفترات بمثابة متنفس حقيقي للمواطنين.

هل الخميس إجازة بمناسبة اول ايام رمضان؟

هل أحد الشعانين إجازة رسمية؟

وفي سياق متصل، يزداد التساؤل حول وضع أحد الشعانين من حيث كونه إجازة رسمية من عدمه،ووفقًا للقرار الوزاري رقم 346 لسنة 2025، يحق للعاملين المسيحيين الخاضعين لقانون العمل الحصول على إجازات مدفوعة الأجر في أعيادهم الدينية، إلى جانب الإجازات الرسمية المقررة.

ويتضمن ذلك عددًا من المناسبات لدى الأقباط الأرثوذكس، من بينها عيد الميلاد، والغطاس، وأحد الشعانين، وخميس العهد، وعيد القيامة، أما بالنسبة للأقباط الكاثوليك والبروتستانت، فتشمل الإجازات الخاصة بهم رأس السنة، وعيد الميلاد، وعيد القيامة.

كما يسمح القرار في بعض المناسبات، مثل أحد الشعانين وخميس العهد، بتأخير موعد الحضور إلى العمل حتى الساعة العاشرة صباحًا، بما يتيح للمواطنين أداء الشعائر الدينية.

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

موعد شم النسيم 

تأتي إجازة شم النسيم في مقدمة العطلات المنتظرة، حيث توافق هذا العام يوم الإثنين 13 أبريل 2026، وتُعد من أبرز المناسبات ذات الطابع الاجتماعي في مصر.

ويتميز شم النسيم بطقوسه الخاصة التي تجمع بين الخروج إلى المتنزهات وتناول الأطعمة التقليدية، مثل الفسيخ والرنجة، ما يجعله مناسبة استثنائية تحظى بإقبال واسع من مختلف الفئات.

القائمة الكاملة للإجازات الرسمية في مصر حتى نهاية 2026

تشمل الأجندة الرسمية للدولة مجموعة من الإجازات التي تجمع بين المناسبات الدينية والوطنية، وتأتي مواعيدها كالتالي:

الإثنين 13 أبريل: شم النسيم

السبت 25 أبريل: عيد تحرير سيناء

الجمعة 1 مايو: عيد العمال

الثلاثاء 26 مايو: وقفة عرفات

من الأربعاء 27 إلى الجمعة 29 مايو: عيد الأضحى

الأربعاء 17 يونيو: رأس السنة الهجرية

الثلاثاء 30 يونيو: ثورة 30 يونيو

الخميس 23 يوليو: ثورة 23 يوليو

الأربعاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف

الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة

وتشكل هذه المناسبات محطات مهمة على مدار العام، حيث تمنح العاملين في مختلف القطاعات فرصًا للراحة، إلى جانب الاحتفال بالرموز الدينية والوطنية.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 بعد قرار الحكومة

هل يُعد أحد الشعانين إجازة رسمية في مصر؟

رغم الأهمية الكبيرة ليوم أحد الشعانين، إلا أنه لا يُصنف كإجازة رسمية عامة على مستوى الدولة، حيث لم يصدر أي قرار حكومي باعتباره عطلة رسمية تشمل جميع العاملين.

ويظل هذا اليوم ضمن أيام العمل العادية بالنسبة لغالبية الموظفين، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وهو ما يثير تساؤلات متكررة كل عام حول وضعه القانوني.

إجازة دينية للأقباط وفق اللوائح الداخلية

في المقابل، يحصل عدد من الأقباط على إجازة مدفوعة الأجر في يوم أحد الشعانين داخل بعض المؤسسات، وذلك وفقًا للوائح الداخلية لكل جهة وطبيعة العمل بها.

وتختلف آليات تطبيق هذه الإجازة من مؤسسة لأخرى، حيث تمنح بعض الجهات مرونة للعاملين المسيحيين للاحتفال بهذه المناسبة الدينية.

