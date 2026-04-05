خطط مستقبلية وطموحات المونديال| «الدرندلي» يُشيد بأداء المنتخب وثقة في الجهاز الفني



أكد خالد الدرندلي أن منتخب السعودية يظل من المنتخبات القوية، مشيرًا إلى أن الفوز عليه يحمل قيمة كبيرة. كما أوضح أن اتحاد الكرة دعم حسام حسن في خوض مباراة إسبانيا، بسبب الثقة الكاملة في قدراته الفنية.

وأضاف أن المدير الفني أثبت شجاعته خلال اللقاء، خاصة مع الأداء القوي الذي قدمه المنتخب رغم النقص العددي، واصفًا حسام حسن بأنه مدرب لا يخشى أي منافس.

تفاصيل ما قبل مواجهة إسبانيا

كشف الدرندلي أن لاعبي منتخب مصر والجهاز الفني أصروا على أداء العمرة قبل المباراة، رغم ضيق الوقت، وهو ما يعكس الروح الإيمانية والإصرار داخل الفريق. وأشار إلى أن المنتخب قدم مباراة كبيرة أمام إسبانيا، تعكس التطور الفني والبدني للاعبين.

دعم طبي وتطوير البنية التحتية

أعلن نائب رئيس اتحاد الكرة أن الاتحاد سيتحمل تكاليف علاج إسلام عيسى في ألمانيا، على أن يرافقه الدكتور محمد أبو العلا. كما أشار إلى وجود خطة لتحويل مشروع الهدف إلى مركز عالمي للاستشفاء والتأهيل، مع التأكيد على أن المشروع يمثل بيئة مثالية لمعسكرات المنتخبات.

خطط مستقبلية وطموحات المونديال

أوضح الدرندلي أن يوم 29 مايو هو الموعد المبدئي لمباراة ودية لمنتخب مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا وجود ثقة كبيرة في قدرة المنتخب على تحقيق نتائج مميزة في كأس العالم، وليس مجرد الظهور المشرف. كما أشاد بقدرة حسام حسن على اكتشاف وصناعة لاعبين جدد.

دعم إداري ومواقف بارزة

أثنى الدرندلي على دور هاني أبو ريدة، مؤكدًا أنه لا يتأخر في دعم الكرة المصرية، كما تحرك لحل أزمة جماهير الأهلي في مباراة الترجي. وشدد على أن اتحاد الكرة لا يتدخل في عمل اللجان، وأنه لم يطلب تأجيل قضية الزمالك مع زيزو، مع دعوة النادي لجدولة مستحقاته لضمان المشاركة الإفريقية.

ملفات مالية وتنظيمية

اختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن المنتخبات الوطنية تنفق نحو 600 مليون جنيه، وأن الاتحاد سدد 219 مليون جنيه ضرائب، مشيدًا بدور الشركة المتحدة للرياضة، وكذلك بأداء أوسكار رويز في تطوير منظومة التحكيم