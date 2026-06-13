بتوجيهات شيخ الأزهر.. إعادة توزيع درجات نقطتين بامتحاني النحو والفيزياء

وجّه الشيخ أيمن عبد الغني القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، الشكر لأبنائه طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية على ما أظهروه من التزام وانضباط طوال فترة الامتحانات، مؤكدًا أن الطلاب قدموا نموذجًا مشرفًا يعكس أخلاق الطالب الأزهري وقيمه الأصيلة داخل اللجان.

وأوضح عبد الغني، أنه في إطار المتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات والاستماع إلى ملاحظات الطلاب، تم رصد عدد من الملاحظات المتعلقة بنقطتين وردتا في امتحاني النحو والفيزياء، مشيرًا إلى أنه وبناءً على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، تقرر إعادة توزيع درجات هاتين النقطتين في نموذج الإجابة؛ بما يحقق العدالة الكاملة بين الطلاب ويراعي مصلحتهم.

وأكد عبد الغني أن الأزهر الشريف يضع أبناءه الطلاب في مقدمة أولوياته، ويحرص على ضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا دون انتقاص، من خلال المراجعة الدقيقة لكافة الملاحظات الفنية التي ترد من اللجان أو الطلاب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تحقق أعلى درجات الإنصاف والشفافية.

واختتمأن هذا القرار يأتي تجسيدًا لنهج الأزهر الدائم في مراعاة مصلحة الطلاب، والتعامل الإيجابي مع الملاحظات الموضوعية، بما يضمن سير العملية الامتحانية في إطار من العدالة والطمأنينة والثقة.