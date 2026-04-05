نشأت الديهي: العالم على صفيح ساخن .. والغموض يسيطر على مستقبل الحرب في إيران

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الحرب لا تزال مشتعلة في ظل حالة من التوتر والترقب العالمي، مشيرًا إلى أن العالم بأسره يسير "على أطراف أصابعه" انتظارًا لما ستؤول إليه الأوضاع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن حالة من القلق تسيطر على الرأي العام، حيث يتساءل كثيرون عما إذا كانت الحرب ستتوقف أم ستستمر، مؤكدًا أنه لا يوجد أي طرف قادر على التنبؤ بالقرارات التي قد تُتخذ حتى في غضون دقائق قليلة.

وأضاف أن المشهد الدولي يشهد حالة من الارتباك والغموض، لافتًا إلى أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبدو غير متوقعة، إذ قد يطلق تصريحات ثم يتراجع عنها في نفس الخطاب، مما يزيد من حالة عدم اليقين حول مجريات الأحداث.

وأشار إلى أن مصير الحرب في إيران لا يزال مجهولًا، كما أن حجم الخسائر الحقيقية غير واضح حتى الآن، في ظل ما وصفه بحالة "الضبابية الكاملة" التي تحيط بالمشهد.

وفي ختام تصريحاته، رجّح الديهي أن التدخل البري الأمريكي قد يكون أمرًا لا مفر منه خلال المرحلة المقبلة، في حال استمرار التصعيد وعدم الوصول إلى حلول سياسية.