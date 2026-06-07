"أوبك بلس" تقرر زيادة في مستويات الإنتاج بـ 188 ألف برميل يوميا

قررت مجموعة "أوبك بلس" زيادة في مستويات الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميا من إجمالي كميات التعديلات الإضافية الطوعية التي أعلن عنها في أبريل 2023، وذلك بدءا من شهر يوليو المقبل.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن الدول السبع الأعضاء في مجموعة "أوبك بلس"، التي تضم السعودية، روسيا، العراق، الكويت، كازاخستان، الجزائر، وعمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات طوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023، عقدت اجتماعا، اليوم / الأحد / عبر الاتصال المرئي، لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية.

وفي إطار التزامها بدعم استقرار السوق البترولية، قررت الدول السبع المشاركة تنفيذ تعديل في مستويات الإنتاج قدره 188 ألف برميل يوميا من إجمالي كميات التعديلات الإضافية الطوعية التي أعلن عنها في أبريل 2023، ومن المقرر تطبيق هذا التعديل في شهر يوليو 2026، وفقا لما هو مبين في الجدول أدناه.

يشار إلى أن كميات التعديلات الإضافية الطوعية التي أعلن عنها في أبريل 2023 قد تتم إعادتها بشكل جزئي أو كامل، تدريجيا، حسب متغيرات السوق.

وأكدت الدول السبع مواصلة متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق، وفي إطار جهودها المستمرة لدعم استقرار السوق، مشيرة إلى أهمية تبني نهج حذر والاحتفاظ بمرونة كاملة، تتيح زيادة، أو إيقاف، أو عكس الإعادة التدريجية لتعديلات الإنتاج الطوعية، بما في ذلك عكس التعديلات الطوعية السابقة التي أعلن عنها في نوفمبر 2023.

ونوهت الدول السبع بأن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع عملية التعويض، وجددت الدول السبع التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية التي سيتم مراقبة الالتزام بها من قبل لجنة الرقابة الوزارية المشتركة، وقد أكدت الدول عزمها على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024، وستمدَد فترة التعويض حتى نهاية شهر ديسمبر 2026.

وستعقد الدول السبع اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يعقد الاجتماع القادم في 5 يوليو 2026.