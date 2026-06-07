محافظ الجيزة يتفقد مشروع محطة رفع الصرف الصحي بعزبة البكباشي

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة مشروع محطة رفع الصرف الصحي بعزبة البكباشي بحي جنوب الجيزة، للوقوف على معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز ومراحل العمل الجارية، في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

واستمع محافظ الجيزة إلى شرح من الجهات المنفذة حول الموقف التنفيذي، مشددًا على سرعة إنهاء إجراءات التسليم وتلافي الملاحظات المتبقية، بما يتيح البدء في تنفيذ الوصلات المنزلية لخدمة المواطنين، مع الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة لضمان تعظيم الاستفادة من المشروع وتحسين خدمات الصرف الصحي بالمنطقة.

كما وجه محافظ الجيزة باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية والشركات المنفذة لتذليل أي معوقات، مؤكدًا مواصلة المتابعة الميدانية لمشروعات البنية التحتية للتأكد من نسب التنفيذ ودفع معدلات العمل، بما يضمن سرعة دخول المشروعات الخدمة وتحقيق الاستفادة الكاملة منها.

وفي ختام الجولة، أكد المحافظ استمرار المتابعة الميدانية لكافة مشروعات البنية التحتية بنطاق المحافظة، للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع، ودفع معدلات العمل، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير القياسية، بما يضمن سرعة دخول المشروعات الخدمة وتحقيق الاستفادة الكاملة منها.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، و وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، و أشرف تامر رئيس حي جنوب الجيزة، ومحمود زين رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، ومحمد حسني رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وممثلو الجهاز التنفيذي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.