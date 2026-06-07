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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد مشروعي تطوير محور المريوطية وكوبري السيارات أعلى مزلقان أبوالنمرس

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، خلال جولته الميدانية بمركز ومدينة أبو النمرس، سير العمل بمشروعي تطوير محور المريوطية وكوبري السيارات أعلى مزلقان أبو النمرس، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز ومتابعة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال.

استهل المحافظ جولته بمتابعة أعمال تطوير محور المريوطية وتقاطعاته مع الطريق الدائري الأوسطي بنطاق مركزي أبو النمرس والبدرشين، حيث اطلع على الموقف التنفيذي للمشروع ومراحل العمل الجارية، التي تشمل أعمال تدبيش جسر ترعة المريوطية وتنفيذ 12 كوبري بطول المحور لعبور السيارات، بالإضافة إلى تنفيذ 4 رامبات و2 كوبري سطحي أعلى ترعة الشبرمانتية لربط محور المريوطية بالطريق الدائري الأوسطي، وذلك ضمن مشروع التطوير الذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل، بهدف تعزيز الربط بين المحاور المرورية ورفع كفاءة الحركة المرورية واستيعاب الكثافات المتزايدة بالمنطقة.

ووجه المحافظ الشركة المنفذة بضرورة الالتزام بأعلى المعايير الفنية والهندسية في تنفيذ أعمال التدبيش، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من وضع الحواجز الخرسانية (نيوجيرسي) بجانبي الترعة وتأمين المنحنيات الخطرة، حفاظًا على سلامة المواطنين وقائدي المركبات.

كما تفقد محافظ الجيزة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء كوبري السيارات أعلى مزلقان مدينة أبو النمرس ونسب تنفيذ منازل الكوبري، واستمع إلى شرح تفصيلي حول نسب التنفيذ ومراحل العمل، مشددًا على تكثيف معدلات الإنجاز والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة في أقرب وقت.

وأشار المحافظ إلى أن الكوبري سيسهم في القضاء على الاختناقات المرورية أمام المزلقان وتحقيق الربط الآمن بين جانبي المدينة، بما ييسر حركة المواطنين والمركبات ويرفع كفاءة الحركة المرورية بالمنطقة.

وأكد محافظ الجيزة أن مشروعات الطرق والكباري تعد ركيزة أساسية لتحسين السيولة المرورية ودعم جهود التنمية الشاملة بالمحافظة، من خلال توفير محاور مرورية آمنة ورفع كفاءة شبكة الطرق وخدمة التوسعات العمرانية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة لضمان سرعة دخول المشروعات الخدمة وتحقيق الاستفادة المرجوة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ومحمود زين رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، ومحمد حسني رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، إلى جانب ممثلي الهيئة العامة للطرق والكباري ووزارة الموارد المائية والري.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة ترعة المريوطية

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