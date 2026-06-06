محافظ الجيزة يتابع حملات رفع كفاءة منطقة صفط اللبن وشارع التحرير ببولاق الدكرور

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الحملات المكثفة الجارية لرفع كفاءة منطقة صفط اللبن وشارع التحرير بحي بولاق الدكرور والتي تستهدف إعادة الانضباط للشوارع وتحسين المظهر الحضاري، وذلك في إطار خطة محافظة الجيزة لرفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الحملات رفع كافة الإشغالات والتعديات التي تعيق حركة المواطنين والسيارات والتعامل الفوري مع أماكن تجمعات القمامة والفريزة إلى جانب إزالة الأرصفة والبلدورات المخالفة التي تم تنفيذها بدون تراخيص والمتعدية علي خطوط التنظيم فضلاً عن رفع الأكشاك والفاترينات المخالفة بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على حق الطريق.

وأكد المحافظ استمرار تنفيذ الحملات بشكل يومي ومكثف في مختلف قطاعات الحي مع المتابعة الميدانية المستمرة من الأجهزة التنفيذية، مشدداً على عدم السماح بعودة أي مظاهر عشوائية أو تعديات مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

تابع الحملات طه عبد الصادق رئيس حي بولاق الدكرور.