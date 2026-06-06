الجيزة تواصل حملاتها لتحرير الشوارع من الإشغالات وأعمال الفرز.. صور

تابع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة مجهودات حى بولاق الدكرور بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل لتحسين مستوى النظافة بشارعى ترعة زنين وترعة الزمر، مؤكداً على عزم المحافظة تحقيق نقلة شاملة فى منظومة النظافة بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة، من خلال تعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة وبحث أنسب الوسائل للقضاء على الظواهر السلبية التى تتسبب فى إنتشار المخلفات وعلى رأسها النباشين وأعمال الفرز.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ تم شن عدد من حملات النظافة والتجميل والإشغالات بنطاق الشارعين للقضاء على أعمال الفرز وحصر إنتشار النباشين ورفع المخلفات المتراكمة بعدد من النقاط بكل شارع، وذلك بعد رصد تلك الأنشطة من خلال حملات المتابعة.

وتمكنت الحملات من فض نقاط الفريزة ورفع كفاءة مواقع الفض من خلال تجريد الأتربة وكنس الأرصفة والطريق لتحسين الحالة العامة بتلك المواقع، كما يجرى رفع المخلفات المتراكمة أسفل محور كمال عامر لتحسين الحركة أسفل وبمحيط المحور.

كما نجحت الحملات فى رفع كافة مظاهر الإشغال وتعديات الباعة والمحال، حيث تم رفع السيارات المتهالكة و المراجيح و الأكشاك المخالفة وفاترينات العرض غير المرخصة ومصادرة محتوياتها وإيداعها مخازن الحى، وتوقيع الغرامات القانونية على أصحابها.