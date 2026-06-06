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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يجتمع برئيس حى الهرم ونوابه لمتابعة سير العمل وانتظام تقديم الخدمات

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

حرص الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة على الإجتماع برئيس حى الهرم ونوابه بمقر الحى، وذلك عقب إنتهائه من جولته التفقدية لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق الحى.

وخلال الإجتماع إطلع محافظ الجيزة على إختصاص كل من نواب رئيس الحى والمهام المكلفين بها والإمكانات والأدوات المتاحة لدى كل منهم لتنفيذها، وكذا أليات العمل والتواصل والتنسيق بين رئيس الحى وكل منهم.

كما ناقش المحافظ مع رئيس الحى ونوابه عدد من الملاحظات والتى سجلها خلال مروره بقطاعات الحى، حيث إستعرض رئيس الحى والنواب مخططاتهم لتطوير العمل وتحسين الخدمات بكافة المجالات والملفات.

كما بحث المحافظ مع الحضور عدد من المقترحات والرؤى لمعالجة ظواهر الفريزة والنباشين ومنع التعديات والإشغالات والرصد المبكر للمخالفات ومواجهتها فى المهد، و كشف وقطع سلاسل الإمداد المعتمدة عليها.

وشدد المحافظ على الحضور بضرورة تكثيف العمل والتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن المجاورة لسد أى عجز بالمعدات أو الأفراد لسرعة إنجاز المهام وتشكيل مجموعات عمل مشتركة تتمتع بالمرونة الكافية لمحاصرة الظواهر التى يعانى منها الشارع وتوفير البدائل الحضارية والملائمة لإحتياجات المواطنين.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة حي الهرم

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