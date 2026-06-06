قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوباء الذي أرعب العالم يعود.. هل تتكرر سيناريوهات الماضي؟
تمساح رملي عملاق يخطف أنظار المصطافين على شاطئ طور سيناء.. شاهد
خلال 24 ساعة.. الداخلية تعلن ضبط 110652 مخالفة مرورية و26 سائقا يتعاطى المخدرات
بلاش نتكلم في الماضي.. حسام عبد المجيد يروي لـ رويترز أزمات الزمالك وحظوظ المنتخب
عند تساوي تاريخ شغل الوظيفة.. كيف حسم القانون الأقدمية بين الموظفين؟
أكبر الانتصارات في كأس العالم.. نتائج تاريخية لا تُنسى
يتبع من خنقه.. متحدث الخارجية الإيرانية يرد على عون باللهجة اللبنانية
مصر فى كأس العالم.. عودة الحلم العالمي بقواعد جديدة وتحديات غير مسبوقة
أسعار الذهب اليوم السبت 6 يونيو.. كم وصل عيار 21 ؟
خلل تقني يمنح عشرات الجماهير تذاكر مجانية لمونديال 2026.. وفيفا يطالبهم بالسداد
لمدة 12 ساعة.. قطع المياه غدًا عن مركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ
امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية.. استبعاد رئيس لجنة وإحالة مراقب للتحقيق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتابع انتظام تقديم الخدمات بالعجوزة وإمبابة والوراق وأوسيم ومنشأة القناطر

رفع مخلفات
رفع مخلفات
أحمد زهران

تابع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة إنتظام تقديم الخدمات خلال جولة صباحية قام بها المحافظ صباح اليوم بعدد من أحياء ومراكز ومدن المحافظة.

شملت جولة المحافظ مناطق (طناش وسقيل وصيدة والأبعدية وجزير محمد وترعة السواحل و وراق الحضر وكورنيش الوراق الجديد وكورنيش إمبابة والكيت كات).

وخلال الجولة شدد المحافظ على رؤساء أحياء العجوزة وإمبابة والوراق ومراكز ومدن أوسيم ومنشأة القناطر بضرورة تكثيف حملات المتابعة لرصد أعمال الفرز والإزالة الفورية لأية تجمعات للنباشين والفريزة للقضاء على تلك الظاهرة، وكذا رفع تعديات المحال والباعة الجائلين وفض الأسواق العشوائية خاصة بمداخل القرى لتحسين حركة المرور.

كما وجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل لمراجعة حاويات القمامة بمختلف نقاط الجمع وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها للحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع والميادين، وشن حملات مشتركة مع جهاز السرفيس والنقل الجماعى لمنع الإنتظار العشوائى لسيارات السرفيس خاصة بمداخل القرى ومطالع ومنازل الطرق والمحاور المرورية وإلزام السائقين بالإنتظار بالمواقف الرسمية لتفادى التكدسات ومعاقبة المخالفين.

رفع مخلفات محافظة الجيزة محافظ الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

بالصواريخ والطائرات المسيرة .. هجوم جوي على الكويت وبيان عاجل للجيش

مشاجرة في المترو

خناقة الشبشب في مترو الأنفاق.. فيديو سيدتين سودانيتين يثير ضجة واسعة

الدعم

الحكومة تعلن رسميا موعد التحول للدعم النقدي.. وهذه طريقة التنفيذ

يورتشيتش

مدرب بيراميدز يورتشيتش يفاجئ النادي بقرار الرحيل.. ما السبب؟

السيدة واطفالها

طلقني ورمى العيال.. أول تعليق من صاحبة فيديو تحريض الأولاد بالدعاء على الأب بالمقابر

عمرو أديب

تعليق غير متوقع من عمرو أديب على مباراة مصر والبرازيل

الزمالك

خبير لوائح يكشف تفاصيل صادمة في حكم إيقاف قيد الزمالك لفترتين

الزمالك

أمير هشام: الزمالك ضم ثلاثي فاركو بـ110 ملايين وراتب الطبيب نصف مليون

ترشيحاتنا

حسن المستكاوي

بعد وعكته الصحية.. كريم رمزي يروي كواليس محادثته مع حسن المستكاوي

عبد الله السعيد

محمد حمدي زكي: الأهلي لا يعرف سوى البطولات.. وعبدالله السعيد أفضل لاعب بمصر

ميلا

الكاميروني روجيه ميلا يتصدر قائمة أكبر الهدافين سنا في كأس العالم

بالصور

فستان كاجوال .. فرح الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

فرح الزاهد
فرح الزاهد
فرح الزاهد

محافظ الشرقية يتفقد عدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أسعار بي ام دبليو X6 موديل 2017 المستعملة في مصر

بي ام دبليو ‏X6‎‏ موديل 2017‏
بي ام دبليو ‏X6‎‏ موديل 2017‏
بي ام دبليو ‏X6‎‏ موديل 2017‏

تحذير للسائقين.. 6 أشياء خطرة لا يجب تركها داخل السيارة صيفا

أشياء خطرة لا يجب تركها داخل السيارة
أشياء خطرة لا يجب تركها داخل السيارة
أشياء خطرة لا يجب تركها داخل السيارة

فيديو

وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الدفاع مع البوسنة والهرسك

شاهد.. وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون مع البوسنة والهرسك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد