محافظ الجيزة يتابع انتظام تقديم الخدمات بالعجوزة وإمبابة والوراق وأوسيم ومنشأة القناطر

تابع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة إنتظام تقديم الخدمات خلال جولة صباحية قام بها المحافظ صباح اليوم بعدد من أحياء ومراكز ومدن المحافظة.

شملت جولة المحافظ مناطق (طناش وسقيل وصيدة والأبعدية وجزير محمد وترعة السواحل و وراق الحضر وكورنيش الوراق الجديد وكورنيش إمبابة والكيت كات).

وخلال الجولة شدد المحافظ على رؤساء أحياء العجوزة وإمبابة والوراق ومراكز ومدن أوسيم ومنشأة القناطر بضرورة تكثيف حملات المتابعة لرصد أعمال الفرز والإزالة الفورية لأية تجمعات للنباشين والفريزة للقضاء على تلك الظاهرة، وكذا رفع تعديات المحال والباعة الجائلين وفض الأسواق العشوائية خاصة بمداخل القرى لتحسين حركة المرور.

كما وجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل لمراجعة حاويات القمامة بمختلف نقاط الجمع وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها للحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع والميادين، وشن حملات مشتركة مع جهاز السرفيس والنقل الجماعى لمنع الإنتظار العشوائى لسيارات السرفيس خاصة بمداخل القرى ومطالع ومنازل الطرق والمحاور المرورية وإلزام السائقين بالإنتظار بالمواقف الرسمية لتفادى التكدسات ومعاقبة المخالفين.