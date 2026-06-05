تحت الملاحظة 3 أشهر.. محافظ الجيزة يتابع واقعة ميل عقارين بكفر طهرمس

تابع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة واقعة ميل عقارين الأول بشارع أحمد نور الدين والثانى بشارع حسين عباس المتفرعان من شارع كفرطهرمس- فيصل بحى الهرم، مؤكداً على أنه تم وعلى الفور إتخاذ كافة الخطوات التى من شأنها تأمين الأسر من قاطنى العقارين والمارة، وتوجيه لجنة المنشأت الأيلة للسقوط للموقع لبيان صلاحيتهما.

وأوضح بيان اللجنة ثبوت ميل العقارين، مشيراً إلى ضرورة إخلاء كل منهما لضمان سلامة المواطنين من قاطنى العقار وممتلكاتهم.

وقام حى الهرم بتنفيذ أعمال الإخلاء للعقارين بالكامل وقطع المرافق وفرض كردون أمنى ووضع الحواجز لحفظ سلامة المارة.

كما ستقوم اللجنة بوضع العقارين تحت الملاحظة لمدة ٣ أشهر لرصد المستجدات وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهما.