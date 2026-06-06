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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة الجيزة: قافلة طبية للكشف وصرف العلاج مجاناً لأهالي قرية أبو غالب

قافلة طبية
قافلة طبية
أحمد زهران

تابع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة فعاليات القافلة الطبية لتوفير خدمات الفحص وصرف العلاج مجاناً لأهالى قرية أبوغالب ومحيطها بمركز ومدينة منشأة القناطر.

وأوضح المحافظ أنه تم وبالتنسيق مع وزارة الصحة ممثلة فى مديرية الشئون الصحية بالجيزة توفير عدد متنوع من التخصصات والتى شملت ؛ الأطفال والباطنة والأسنان والجلدية و المسالك البولية و النساء إلى جانب وحدة تنظيم ورعاية الأسرة.

ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر بالمتابعة الدورية وتكليف رئيس الوحدة المخلية لقرية أبوغالب لتسهيل أعمال القافلة وإعلام المواطنين لضمان إستفادة أقصى عدد ممكن من أنشطة القافلة.

وأشار الأنصارى إلى أن القافلة نجحت فى إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج لعدد 370 مواطن أمس الجمعة، وتستمر فى إستقبال المواطنين للإستفادة من خدماتها طوال اليوم السبت أيضاً.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة قافلة طبية

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