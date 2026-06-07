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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد مستوى الخدمات بمستشفى شبرامنت بأبو النمرس

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جولة ميدانية بمركز ومدينة أبو النمرس، صباح اليوم، تفقد خلالها مستشفى شبرامنت المركزي، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى.

تفقد محافظ الجيزة عدد من أقسام المستشفى، الذي يضم 72 سريرًا إلى جانب 11 سريرًا بقسم الغسيل الكلوي و8 أسرة بقسم حضانات الأطفال، حيث تفقد أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والمعمل وبنك الدم والأشعة، وتابع معدلات تقديم الخدمة ومدى جاهزية الأطقم الطبية والتمريضية، والتأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفى.

وأوضح محافظ الجيزة أن المستشفى ستشهد خلال المرحلة المقبلة إضافة وتجهيز وحدة للسكتة الدماغية بسعة 4 أسرة، إلى جانب معاينة وتجهيز موقع لإنشاء قسم للقسطرة القلبية، وذلك في إطار خطة تطوير المستشفى وضمن مشروع المستشفيات النموذجية، بما يسهم في تعزيز الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المنطقة.

واستمع المحافظ خلال جولته إلى عدد من المرضى والمترددين للتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة، والتعرف على آرائهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة، موجهًا بسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات والعمل على تحسين جودة الخدمة الصحية.

كما وجه الدكتور أحمد الأنصاري بمراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة دورية، والتأكد من جاهزية الأجهزة والمعدات الطبية وكفاءة تشغيلها، بما يضمن تقديم خدمة علاجية آمنة ولائقة للمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة أن تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير الاحتياجات الطبية اللازمة يأتيان على رأس أولويات العمل، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والانضباط وحسن استقبال المرضى وسرعة الاستجابة لاحتياجاتهم، مع استمرار المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحقيق رضا المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والدكتور إسحاق جميل مدير مديرية الشؤون الصحية، ومحمود زين رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، ومحمد حسني رئيس جهاز التفتيش والمتابعة.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة مستشفى شبرامنت

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