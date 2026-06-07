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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد مشروع محطة رفع الصرف الصحي ببني يوسف لمتابعة معدلات التنفيذ

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية بني يوسف بمركز ومدينة أبو النمرس، للوقوف على معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز ومتابعة مراحل العمل الجارية بالمشروع، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة.

واستمع المحافظ، خلال معاينته للمشروع، إلى شرح تفصيلي من الجهات المنفذة حول الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز، حيث تبلغ الطاقة التصميمية للمحطة 6500 متر مكعب يوميًا، إلى جانب تنفيذ شبكات صرف صحي بطول 3 كيلومترات لخدمة المنطقة المستهدفة.

ووجّه المحافظ بضرورة تكثيف معدلات العمل وسرعة الانتهاء من تنفيذ الوصلات المنزلية، مع الالتزام بالتوقيتات المقررة لدخول المشروع الخدمة وتحقيق الاستفادة المرجوة للمواطنين في أسرع وقت ممكن.

كما التقى المحافظ بعدد من المواطنين من قاطني قريتي أبو مسلم وبني يوسف، للتعرف على احتياجاتهم ومطالبهم المتعلقة بمشروعات البنية التحتية والأنشطة الرياضية، موجهًا رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بعقد لقاء جماهيري مع المواطنين وإعداد تقرير تفصيلي يتضمن تلك الاحتياجات، لدراستها والعمل على إدراجها ضمن خطط التطوير خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات الصرف الصحي والبنية التحتية، لما لها من دور مباشر في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودة الحياة داخل القرى، مشددًا على أهمية الالتزام بأعلى المواصفات الفنية ومعايير الجودة في مختلف مراحل التنفيذ.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ومحمود زين رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، ومحمد حسني رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، إلى جانب ممثلي الجهاز التنفيذي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة الصرف الصحي

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