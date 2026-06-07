رغم الفوز على مصر.. رافينيا: الجميع حزين لهذا السبب

عبر رافينيا، لاعب منتخب البرازيل، عن قلقه من الإصابة التي تعرض لها زميله ويسلي خلال المواجهة الودية أمام منتخب مصر، مؤكدًا أن الجميع داخل معسكر "السيليساو" يتمنى أن تكون الإصابة بسيطة قبل انطلاق كأس العالم 2026.

وشهدت المباراة، التي انتهت بفوز البرازيل بنتيجة 2-1، خروج ويسلي مبكرًا بعد تعرضه لإصابة عضلية أجبرته على مغادرة الملعب في الدقائق الأولى من اللقاء، ما أثار مخاوف الجهاز الفني والجماهير البرازيلية.

وقال رافينيا في تصريحات تلفزيونية إن مشاهدة أحد زملائه يتعرض للإصابة قبل أيام قليلة من انطلاق المونديال أمر مؤلم، خاصة أن جميع اللاعبين يعملون طوال الموسم من أجل الوصول إلى البطولة بأفضل جاهزية ممكنة.

وأضاف أن ويسلي يعد من أكثر اللاعبين التزامًا واجتهادًا داخل المنتخب، مشيرًا إلى أن الجميع ينتظر نتائج الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته ومعرفة مدى قدرته على المشاركة في البطولة.

من جانبه، أوضح كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، أن اللاعب يعاني من إصابة عضلية، مؤكدًا أن الجهاز الطبي سيجري المزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة لتقييم حالته بشكل دقيق.

ويترقب المنتخب البرازيلي التقرير الطبي النهائي للاعب، في ظل الاستعداد لخوض أولى مبارياته في كأس العالم 2026 أمام منتخب المغرب، وسط آمال بإمكانية تعافي ويسلي ولحاقه بالبطولة.