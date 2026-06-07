إصابة 5 أشخاص في انهيار منزل من طابقين بـ الطود بالأقصر

أصيب 5 أشخاص اليوم إثر انهيار منزل مكون من طابقين ومشيد من الطوب اللبن بنجع الطويل التابع لمدينة الطود جنوب محافظة الأقصر وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكان قد تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر إخطارا يفيد بانهيار منزل سكني بنجع الطويل بمدينة الطود وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ حيث تبين إصابة 5 أشخاص جراء الحادث.

وتمكنت فرق الإنقاذ من التعامل مع موقع الانهيار فيما جرى نقلهم إلى المجمع الطبي الدولي بالأقصر لتلقي العلاج والفحوصات الطبية اللازمة مع متابعة حالتهم الصحية من قبل الفرق الطبية.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا بمحيط المنزل المنهار حفاظا على سلامة المواطنين كما تم إخلاء المنطقة المحيطة لحين الانتهاء من أعمال الفحص والمعاينة الفنية.

وتباشر الجهات المختصة أعمال المعاينة للوقوف على أسباب انهيار المنزل وتحرر محضر بالواقعة فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.