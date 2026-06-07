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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأقصر.. حملات مكثفة على مخابز إسنا لتطبيق قانون العمل وحقوق العاملين

مديرية العمل بالأقصر تكثف حملاتها على مخابز إسنا لمتابعة تطبيق قانون العمل وضمان حقوق العاملين
مديرية العمل بالأقصر تكثف حملاتها على مخابز إسنا لمتابعة تطبيق قانون العمل وضمان حقوق العاملين
شمس يونس

واصلت مديرية العمل بمحافظة الأقصر جهودها الرقابية على منشآت القطاع الخاص من خلال تنفيذ حملة تفتيشية موسعة استهدفت عدداً من المخابز بمركز ومدينة إسنا، وذلك لمتابعة الالتزام بأحكام قانون العمل والتأكد من توفير بيئة عمل آمنة تحافظ على حقوق العاملين.

جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات محمد جبران وزير العمل وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وفي إطار خطة الوزارة الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين وتحقيق الاستقرار داخل مواقع العمل بمختلف القطاعات.

ونفذ الحملة مكتب التفتيش العمالي بمنطقة عمل إسنا تحت إشراف محمود أحمد عيسى وكيل وزارة العمل بالأقصر، وبمتابعة إدارة رعاية القوى العاملة بالمديرية، حيث جرى المرور على عدد من المخابز لمراجعة مدى التزام أصحاب الأعمال بالضوابط والقوانين المنظمة لعلاقات العمل.

وشملت أعمال التفتيش التأكد من تسجيل العاملين بالتأمينات الاجتماعية بما يضمن حصولهم على حقوقهم التأمينية والصحية والمعاشية، إلى جانب مراجعة عقود العمل والتأكد من تسليم العاملين نسخاً منها، فضلاً عن متابعة الالتزام بساعات العمل القانونية وفترات الراحة المقررة وصرف المستحقات المالية للعاملين وفقاً للقانون.

كما تضمنت الحملة فحص إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل المخابز والتأكد من توافر عوامل الأمان اللازمة لحماية العاملين أثناء أداء مهامهم، بالإضافة إلى مراجعة أوضاع تشغيل الأحداث والتأكد من عدم تشغيل الأطفال في الأعمال الخطرة أو المحظورة قانوناً، فضلاً عن التحقق من استيفاء العمالة الوافدة للتراخيص والإجراءات القانونية اللازمة في حال وجودها.

وأكدت مديرية العمل بالأقصر استمرار تنفيذ الحملات التفتيشية بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز ثقافة الالتزام بالقانون وترسيخ مبادئ العمل اللائق، بما يحقق التوازن بين أصحاب الأعمال والعاملين ويسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية ودعم جهود التنمية المستدامة.

الاقصر اخبار الاقصر مديرية العمل

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