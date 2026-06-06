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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يطمئن على نائب رئيس حي وسط بعد تعرضه لحادث أثناء العمل

محافظ الأقصر يزور نائب رئيس حي وسط بالمستشفى للاطمئنان على حالته بعد تعرضه لحادث أثناء العمل
محافظ الأقصر يزور نائب رئيس حي وسط بالمستشفى للاطمئنان على حالته بعد تعرضه لحادث أثناء العمل
شمس يونس

قام المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر بزيارة عبد الكريم أحمد عبد الكريم، نائب رئيس حي وسط لشؤون النظافة، بمجمع الأقصر الطبي، للاطمئنان على حالته الصحية عقب تعرضه لحادث أثناء تأدية عمله صباح اليوم السبت .

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد صبري الملاح مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وحاتم جابر سلامة سكرتير مدينة الأقصر، وحسن خليدي رئيس حي وسط.

وكان نائب رئيس حي وسط لشؤون النظافة قد تعرض للإصابة إثر دهسه بواسطة إحدى السيارات الملاكى أثناء إشرافه على أعمال غسيل الأرصفة بمنطقة طريق الكباش، حيث تم نقله على الفور إلى مجمع الأقصر الطبي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وخلال الزيارة، اطمأن محافظ الأقصر على الحالة الصحية للمصاب واستمع إلى شرح من الفريق الطبي حول حالته والإجراءات العلاجية المقدمة له، موجهاً بتذليل كافة العقبات أمامه وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة حالته الصحية لحظة بلحظة حتى تمام الشفاء.

كما شدد محافظ الأقصر على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مؤكداً تقديره لجهود العاملين بمنظومة النظافة الذين يؤدون واجبهم لخدمة المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وتمنى المحافظ للمصاب الشفاء العاجل والعودة إلى عمله في أقرب وقت.

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