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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أجواء مناسبة.. محافظ الأقصر يتفقد اللجان في أول أيام امتحانات الثانوية الأزهرية

في أول أيام امتحانات الثانوية الأزهرية.. محافظ الأقصر يتفقد اللجان ويؤكد على توفير الأجواء المناسبة للطلاب ويطمئن على انتظام سير العمل
في أول أيام امتحانات الثانوية الأزهرية.. محافظ الأقصر يتفقد اللجان ويؤكد على توفير الأجواء المناسبة للطلاب ويطمئن على انتظام سير العمل
شمس يونس

فى أول أيام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، قام المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بجولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات بلجان معهد فتيات الأقصر الثانوي الأزهري، حيث أدى طلاب القسم العلمي امتحاني القرآن الكريم والحديث الشريف.

جاء ذلك بحضور الشيخ محمود الطيب وكيل وزارة منطقة الأقصر الأزهرية، والشيخ محمد بكرى  مدير عام منطقة الأقصر الأزهرية.

واطمأن محافظ الأقصر على انتظام أعمال الامتحانات داخل اللجان، وتوافر الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات في هدوء ويسر، كما استمع إلى شرح من قيادات المنطقة الأزهرية حول الاستعدادات التي تم اتخاذها لضمان حسن سير الامتحانات.

وتشهد محافظة الأقصر انعقاد 18 لجنة امتحانية لطلاب وطالبات القسمين العلمي والأدبي، ويؤدي الامتحانات نحو 4900 طالب وطالبة على مستوى المحافظة.

وأكد محافظ الأقصر على حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق مع منطقة الأقصر الأزهرية وجميع الجهات المعنية، لتوفير المناخ الملائم للطلاب خلال فترة الامتحانات، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير سبل الراحة داخل اللجان، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

من جانبه، توجه وكيل وزارة منطقة الأقصر الأزهرية بالشكر لمحافظ الأقصر على دعمه المستمر للعملية التعليمية وحرصه على متابعة سير الامتحانات ميدانياً، بما يسهم في توفير بيئة امتحانية آمنة ومنظمة للطلاب.

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